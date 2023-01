4 feriados prolongados em 2023! São 9 nacionais no TOTAL

Você sabia que 2023 está sendo conhecido por ser o ano dos feriadões? Isso porque, além de contar com todos os seus feriados nacionais caindo em dia útil, exceto o dia 1º de janeiro, que aconteceu no domingo, ele também chega com opções de feriados prolongados, que são aqueles que emendam o final de semana junto.

Sendo assim, é importante já conhecer quais são essas datas a fim de planejar férias, descansos e passeios nos momentos certos, visto que este ano oferece boas possibilidades para tal. Veja então quais são os feriados nacionais que vem por aí e, além disso, em quais dias caem os pontos facultativos em 2023.

Diferenças entre feriados e pontos facultativos

Antes de mais nada, você sabe qual é a diferença entre feriado e ponto facultativo, afinal? Para entender é bastante simples, visto que as definições giram em torno de uma única ideia: a obrigatoriedade.

Dessa forma, os feriados são aquelas datas em que, garantidas por lei, é obrigatória a dispensa do dia de serviço, ou seja, a folga não representaria descontos no salário, salvo em algumas ocupações definidas que devem contar com escalas.

Já os pontos facultativos são aquelas datas em que o estado, o município, a empresa ou instituição pode optar ou não pelo dia de serviço, bem como o próprio nome sugere. Dessa forma, a lei não obriga a liberação, ficando a cargo do empregador ou da região.

O calendário contendo as datas definidas saem geralmente no ano anterior e são divulgadas através do Diário Oficial da União pelo Ministério da Economia.

Feriados em 2023

Apesar do ano passado ter sido bem frustrante quanto as datas dos feriados, que caiam sempre em dias não muito legais, 2023 chega de forma diferente: além de todos os próximos feriados nacionais caírem em dias úteis, quatro deles são prolongados, que é quando acontecem em uma segunda-feira ou sexta-feira, de modo com que o final de semana esteja conectado.

Dessa forma, o calendário de feriados nacionais para este ano se define da seguinte forma:

07 de abril: Paixão de Cristo (sexta-feira);

21 de abril: Tiradentes (sexta-feira);

1° de maio: Dia do Trabalho (segunda-feira);

07 de setembro: Independência do Brasil (quinta-feira);

12 de outubro: Nossa Senhora Aparecida (quinta-feira);

02 de novembro: Finados (quinta-feira);

15 de novembro: Proclamação da República (quarta-feira);

25 de dezembro: Natal (segunda-feira).

Além destes, é válido lembrar que o ano também conta com os feriados regionais, que são aqueles que valem para os estados e municípios, bem como o dia do aniversário da cidade e o dia do padroeiro da cidade, por exemplo.

Pontos facultativos em 2023

Já quanto aos pontos facultativos deste ano, o cenário também é animador para aqueles que trabalham em locais que costumam liberar os funcionários. Sendo assim, veja a seguir a lista com estas datas: