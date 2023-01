NUNCA ligue estes aparelhos na extensão para SUA segurança

Apesar de parecerem “pau para toda obra”, as extensões de tomada não podem ser utilizadas de forma indiscriminada, visto que, caso contrário, a aparente ampliação da capacidade energética pode gerar sobrecarga, causando curto-circuito, explosões, danos no aparelho e incêndios.

Nesse sentido, como todo o cuidado é pouco quando se trata de eletricidade, existem alguns tipos de aparelhos que devem ser conectados diretamente na tomada, e não em cabos de extensão, visto que puxam muita energia.

Por isso, é importante que a sua casa ou ambiente de trabalho, por exemplo, sejam planejadas estrategicamente quanto a posição e a disposição de tomadas, para que cada aparelho tenha o seu espaço próprio e, dessa forma, dispense o uso de extensões.

Veja a seguir quais são os aparelhos elétricos que, para a sua segurança, não devem ser ligados através de cabos de extensão de energia.

Como a extensão de tomadas funciona?

A extensão é, basicamente, uma espécie de aparelho que possui como função deslocar e multiplicar o número de tomadas quando há falta delas. Dessa forma, ela prolonga a distância entre a tomada da parede e os aparelhos a serem ligados. Para isso, são encontrados no mercado diferentes tipos de extensão, com diversos comprimentos de cabos e quantidade de tomadas.

Além das extensões, há também disponíveis os filtros de linha que, também com a função de multiplicar o número de tomadas, mais do que isso, eles desempenham o papel de proteção aos aparelhos conectados a ele, garantida através da chave disjuntora reset/off, adicionada de forma automática quando há sobrecarga ou curto-circuito.

Dessa forma, os filtros de linha são considerados melhores opções, visto que estes interrompem o fluxo de energia antes que a sobrecarga possa danificar os aparelhos a eles conectados.

Lista de aparelhos que não devem ser ligados por extensão filtro de linha

1. Aparelhos de cozinha

Os aparelhos maiores de cozinha, tais como geladeira, fogão e máquina de lavar louças, são itens que demandam bastante energia para funcionar e podem acabar sobrecarregando o cabo de extensão.

Sendo assim, o ideal é pensar na disposição dos eletrodomésticos de maneira estratégica para que, cada um, tenha a sua tomada individual.

2. Pequenos aparelhos

Além dos grandes, os pequenos aparelhos também podem causar estragos, tais como fritadeiras (air fryer), micro-ondas, liquidificadores, torradeiras, cafeteiras e outros.

Dessa forma, para evitar maiores problemas, é preciso ter cuidado com a extensão que, ao contrário do que muitos pensam, não devem ser usadas indiscriminadamente. Por isso, busque pelos locais com tomada para seus respectivos usos.

3. Aparelhos de cabelo

Sejam as chapinhas, babyliss e, principalmente, os secadores, são itens que possuem resistores internos e puxam muita energia para esquentar como deveriam. Por isso, acabam puxando muita energia e não devem ser ligados através de uma extensão, visto que podem sobrecarregá-la.

4. Extensão

Para finalizar não podemos deixar de destacar que outros cabos de extensão não devem, definitivamente, serem ligados através de outro cabo de extensão, visto que esse hábito gera uma ampliação da capacidade energética e, por isso, excessos no circuito, podendo causar até mesmo incêndios.

