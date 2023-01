É para ontem! PARE com estes HÁBITOS em 2023

Com a chegada de um novo ano, é comum que as pessoas se sintam inspiradas em criar novas metas e objetivos a serem cumpridos.

Apesar de ser um ato que desperta criatividade e uma visão positiva do futuro, é preciso ficar atento em resolver hábitos ruins e que atrasam o que almejamos que inserir cada vez mais ações na rotina.

Mas, afinal, você sabe qual a importância de hábitos positivos para a sua rotina e quais situações são consideradas ruins de se manter? Confira a seguir.

Por que bons hábitos são importantes?

Que atire a primeira pedra aqueles que nunca iniciaram uma dieta na segunda e pararam logo na quarta-feira.

O motivo de sempre acontecer isso quando decidimos mudar de vida é a inserção direta de algo que não está incluso na nossa rotina. Isso quer dizer que, quanto mais radicais formos no processo, mais difícil será de incluir essas boas ações.

E hábito positivo é isso: mesmo que de pouco em pouco, inserir mudanças cotidianas que acrescentam na vida.

Pensando nisso, veja quais práticas podem ser abandonadas desde já e parar de fazer parte da sua rotina.

Lista: hábitos que devem sair da sua rotina

Algumas práticas que são normalizadas devem ser vistas com atenção no seu cotidiano, visto que podem impactar na sua saúde e no seu bem estar. Confira a seguir quais são os aspectos mais importantes:

Não planejar

De longe, esse é considerado um hábito negativo que afeta a vida de muitas pessoas, mesmo que sua falta seja inexpressiva.

Já passou pela situação de se encontrar sem tempo e completamente inserida em um mundo de tarefas pendentes? Talvez seja hora de, então, criar planejamentos diários para sua vida.

No cenário vigente, muitas pessoas utilizam aplicativos de celular para formarem um esquema que desejam seguir ao longo do dia, mas tal organização também pode ser feita pela boa e velha agenda, caso seja um item de visualização rápida e diária.

Usar o celular antes de dormir durante a noite

Nos contextos da atualidade com a grande inserção das telas no dia a dia, é difícil ver uma pessoa que não utilize celulares ou outros itens do ramo pouco antes de dormir.

Para tentar tirar esse hábito da rotina, uma boa sugestão é não dormir com ele por perto. Segundo recomendações médicas, esse desligamento deve ocorrer pelo menos ums hora e meia antes do indivíduo realmente se deitar para dormir.

Assim, quando der a hora estipulada, desligue o celular e faça tarefas que exijam luz baixa

Procrastinação para cumprir afazeres

Momentos de procrastinação são normais de acontecerem e fazem parte da vida das pessoas. O problema é quando esse adiamento de tarefas começa a atrapalhar sua produtividade e colocar em risco o funcionamento do seu planejamento.

Para amenizar os problemas desse hábito ruim, uma boa é estabelecer locais de concentração que demonstrem que, naquele momento, é hora de focar.

Assim, para os que puderem, estabelecer locais e horários próprios pode fazer o cérebro se acostumar com os desafios propostos.

Não desenvolver uma boa rotina pela manhã

Por fim, destacamos também que, de fato, aqueles que possuem um bom começo de dia conseguem produzir melhor ao decorrer do dia.

Pode-se mencionar como ações benéficas para esse período do dia o consumo primário de água, alongamentos para se despertar, um bom café da manhã e se manter longe das telas na primeira hora que estiver acordado.

Além disso, é preciso que o indivíduo compreenda o funcionamento do seu corpo ao longo do dia. Sendo assim, será possível incluir mais tarefas em um momento mais oportuno e de maior produtividade.

