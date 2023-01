iPhone mais BARATO no Brasil: verdade ou fake?

Se tem uma coisa que a maioria das pessoas sonham em ter é um Iphone, pois ele tornou-se muito mais que um aparelho celular, tornou-se uma marca famosa, uma questão de status. Por isso, há pessoas que mesmo que tenham outros aparelhos mais baratos e até melhores que a versão do Iphone que ela irá adquirir, ela prefere o Iphone. Portanto, para essas pessoas, há uma grande novidade que pode surgir nos próximos meses: A baixa nos valores dos próximos aparelhos a fim de alavancar as futuras vendas.

Os preços dos Iphones podem de fato cair?

Segundo especialistas no setor, isso é possível de acontecer nos próximos lançamentos, pois a atual versão do Iphone, isto é, o Iphone 14 Plus, não atingiu a meta de vendas. Há quem diga que nem nos piores sonhos da Apple, as vendas do modelo atual seriam tão baixas. Mas tal fracasso está bastante atrelado ao valor cobrado nele.

E toda empresa sobrevive de vendas, sem elas, não há lucros. Além que vender vários dispositivos engaja ainda mais a popularidade da marca, pois quem olhar para as outras pessoas, verá em suas mãos um celular da multinacional.

Por isso, para evitar que os consumidores prefiram comprar as versões mais antigas e mais baratas do Iphone, uma tecnologia deve vir no Iphone 15, a fim de diminuir o valor tanto do Iphone 15 normal e de sua versão Plus. O Iphone 14 também não teve uma aceitação tão grande com a sociedade por conta que ele tinha muita similaridade com o Iphone 13, todavia, com o valor bastante superior. Portanto, era mais uma questão de custo-benefício.

Veja também: Seu roteador pode ter FOTOS ÍNTIMAS suas! Melhor ter cuidado

Então, a redução de valores realmente irá acontecer?

Sim, segundo pessoas ativas na área, a expectativa de todos é que a Apple reduza bastante o valor dos celulares nos outros lançamentos, para sempre efetuar a manutenção dos seus consumidores. Atualmente, não se sabe ao certo qual será o valor do desconto, todavia, deve girar em torno de 100 dólares, nos Estados Unidos.

E mesmo com a esperança de cortes nos valores, há grandes rumores que uma nova versão do Iphone será lançada, todavia, ocupando o posto de versão mais cara da história da empresa americana. O valor que o modelo deve chegar é aos 1200 dólares, No Brasil, o valor deve ficar próximo dos R$ 12 mil.

Portanto, agora é o melhor momento para quem quer comprar um Iphone se programar e ficar ligado nas novas atualizações, pois provavelmente terão preços especiais no Brasil. Mesmo com os impostos e taxas alfandegárias, o valor pode ficar bem mais atraente e viável para os Brasileiros.

Veja também: Samsung anuncia PÉSSIMA notícia para seus clientes