Você pode fazer TUDO isso com o Google Maps e não sabia

Hoje em dia todo mundo conhece o Google Maps, quando o usuário não conhece o endereço de algum lugar, com poucos cliques, ele consegue achar. Mas o que poucos sabem é que a origem do aplicativo tinha por finalidade apenas melhorar a usabilidade do usuário de acordo com sua localização. Todavia, com o advento da tecnologia, o Maps tornou-se indispensável para a vida das pessoas, principalmente, aquelas que trabalham viajando e conhecendo cidades novas. Agora, elas não se perdem por mais que estejam a milhares de quilômetros de sua terra.

Confira o quão incrível o Maps pode ser

Calibre sua bússola

Calibrar a bússola é apenas uma das inúmeras funções que o Maps disponibiliza para os seus usuários. Essa função é de suma importância na hora de efetuar alguma navegação pelo alto mar. Pois se a bússola estiver errada, a chance da embarcação se perder ́ é bem grande. E para efetuar a manutenção dela, é simples e não demanda muito tempo.

Basta que o usuário vá até o menu de configurações e clique na bússola do mapa. Feito isso, escolha a opção de Calibrar Bússola, feito isso, basta seguir as recomendações que irão aparecer na sua tela.

Escute músicas sem sair do aplicativo

Outra funcionalidade é conseguir escutar as suas músicas preferidas sem precisar ficar saindo e entrando no aplicativo para escolhê-las. Isso ajuda bastante as pessoas que viajam escutando músicas, para evitar que ela saia do Maps e acabe perdendo alguma rota importante.

Para ativar a função, basta ir até as configurações e lá estará presente os principais streaming de músicas que há. Além da possibilidade do usuário usar tudo por comando de voz, para assim, trazer mais segurança ao volante.

Ele também a ajuda a ter experiências incríveis no dia a dia

Mapas temáticos

Os mapas temáticos são uma febre em todo o mundo. Eles são mapas baseados em algum tema, como informações de trânsito, relevo do local, imagens em 3D e muito mais. Eles são bem úteis ao chegar em uma nova cidade, a fim de conhecê-la da melhor maneira, saber se há muitas ladeiras ou zonas que são proibidas de estacionar.

E há um efeito conhecido por imersão nas ruas, com ele, dá para verificar informações inerentes a incêndios florestais, a qualidade do ar e a possibilidade de usar rotas sustentáveis no percurso.

Cinema também é com o Google Maps

Outra função que ajuda bastante é acerca das sessões de cinema. Pois no momento que o usuário pesquisa por cinemas na região, ele irá ver o endereço e logo após, todas informações pertinentes, como horário de início e como comprar os ingressos, como também os filmes disponíveis no dia em questão.

