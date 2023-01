CALMA! 5 truques para arrumar celulares que ficam TRAVANDO

Quem nunca se irritou com aqueles travamentos repentinos no celular? Alguns fatores podem levar o celular a travar bastante – entrementes, alguns podem ser evitados. Excesso de aplicativos, memória cheia, etc. São apenas alguns das opções que podem estar ocasionando essas falhas no software do dispositivo. Veja abaixo algumas ações que podem ser tomadas a fim de evitar esses travamentos chatos e deixar o celular zerado novamente,

Desinstalando aplicativos desnecessários

Quem nunca baixou aquele aplicativo para descobrir a senha do Wi-Fi do vizinho que nunca funcionou? Mas acabou deixando ele ali, no armazenamento do dispositivo. Embora pareça normal, é um hábito prejudicial que pode ir acabando aos poucos com o armazenamento do dispositivo – consequentemente, ocasionando travamentos.

O recomendado é a cada semana dar uma pausa de alguns minutos e verificar os aplicativos instalados – o que pode ou não ser retirado e assim por diante. Fazendo isso semanalmente evita dores de cabeça e mais trabalho futuro.

Cuidado com a memória RAM e cache

São tipos de memória volátil, com isso, os dados são guardados temporariamente. Muitas vezes essas memórias acabam que ficam esquecidas e enchem rapidamente. Uma boa opção é reiniciar o dispositivo frequentemente, ao menos 01 vez ao dia – limpando o cache e deixando o dispositivo mais rápido!

Sem contar os aplicativos que rodam em segundo plano, eles também consomem memória RAM – retirá-los (se possível for) é o melhor a ser feito. Além disso, evitar deixar várias abas de aplicativos abertas e até mesmo de navegadores é crucial para evitar travamentos.

Atualize o seu dispositivo

Manter o dispositivo atualizado (se possível for, já que alguns dispositivos já não recebem mais atualizações) é de suma importância para que tudo rode perfeitamente e travamentos sejam evitados. Quando há atualizações uma notificação é enviada para o usuário, a fim de que ele venha marcar o melhor horário e atualizar.

Entrementes, pode ser feito até mesmo durante o dia. Visto que o processo não demora mais que alguns minutos!

Origens!

Embora seja uma opção mais radical, restaurar o celular para os padrões de fábrica é um dos métodos mais eficazes que se tem para deixá-lo mais rápido e tirar os travamentos de uma vez por todas. A grande questão é: se não manter as boas práticas citadas acima, em pouco tempo o dispositivo estará travando novamente.

Portanto, é importante estar sempre atento ao dispositivo – o que instala, o que baixa e assim por diante! Evitando dores de cabeça futura e usufruindo da melhor maneira possível o dispositivo celular.

BÔNUS

O WhatsApp é o mensageiro mais usado em todo o mundo. Nos grupos de WhatsApp sempre são enviados fotos e vídeos – que às vezes podem pesar bastante! Uma boa opção é desativar o salvamento automático das imagens, desse modo, as imagens só serão salvas no armazenamento interno se assim o usuário desejar. Evitando acumular itens desnecessário na memória de armazenamento.

Bem como decidir realizar o download automático somente de fotos ou áudios – e assim por diante. Podendo ser moldado da melhor maneira possível para sanar as necessidades individuais de cada usuário.

E então, o que achou das dicas?

