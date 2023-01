Loteria americana vai pagar R$ 5 BILHÕES nesta sexta (6); dá para jogar no Brasil

Talvez a loteria mais famosa do mundo seja a Mega Millions, que acontece nos Estados Unidos da América (EUA). Se você achava que a Mega-Sena da Virada poderia pagar prêmios incríveis, como o que foi liberado em 2022, de mais de R$ 500 milhões, vai se surpreender com o valor do jackpot norte-americano.

A loteria Mega Millions pode sortear um prêmio extraordinário de R$ 5 bilhões nesta sexta-feira (6). O próximo sorteio está previsto para acontecer amanhã, 6 de janeiro. Mesmo que seja uma aposta em loterias dos EUA, brasileiros também podem jogar por meio da internet.

Loteria pode atingir números sem precedentes no sorteio

O valor original que está sendo sorteado nesta sexta-feira (30) é o de US$ 940 milhões, ou seja, quase 5 bilhões de reais. “Não há limite para o aumento do valor do jackpot, mas podemos ter um ganhador no sorteio desta semana. Com impressionantes US$ 640 milhões, mais de R$ 3,4 bilhões, esse grandioso prêmio tem o poder de transformar qualquer jogador sortudo em bilionário em um instante!”, disse Adrian Cooremans, porta-voz da TheLotter, uma empresa que faz a intermediação entre pessoas de outros países para apostar na loteria americana.

As regras da Mega Millions são claras e não existe nenhuma restrição que impeça cidadãos de outros países apostarem nos jogos. Isso quer dizer que até mesmo residentes brasileiros podem fazer isso. Contudo, é necessário buscar empresas e instituições que façam o intermédio.

Como o valor está elevado, é importante ficar atento para não cair em nenhum golpe na internet. Sempre consulte o site que está entrando e confira quais são os comentários sobre ele na web.

Veja também: Como se dar bem com as NOVAS REGRAS do PIX? Veja o que mudou

Comprando bilhetes da Mega Millions no Brasil

Uma das formas de participar dos jogos é utilizando a plataforma da TheLotter. Para isso, faça o seguinte:

1: abra uma conta na plataforma (thelotter.com);

2: acesse a página referente à loteria Mega Millions;

3: escolha 5 números para jogar e acrescente mais um;

4: confirme seu jogo e pronto. Agora é torcer para se tornar um verdadeiro bilionário ainda em 2022.

Confira as regras da plataforma antes de confirmar o seu jogo. No entanto, conforme diversos comunicados oficiais, a empresa transfere 100% do valor para os ganhadores.

Quanto custa um bilhete da Mega Millions?

O preço para jogar na loteria Mega Millions é de US$ 5 por linha. Isso se você utilizar a plataforma mencionada aqui, que já inclui o valor da comissão. Você pode fazer quantos jogos quiser e o sorteio será realizado nesta sexta-feira (6).

Veja também: Samsung anuncia PÉSSIMA notícia para seus clientes