Atenção! Novidades do Bolsa Família são reveladas

Uma excelente novidade envolvendo o Bolsa Família foi revelada no Diário Oficial, e o assunto da pauta é referente aos novos valores do programa. Como é de conhecimento de todos, o Auxilio Brasil – que agora será Bolsa Família – Pagava R$ 600 por mês, mas isso era em caráter temporário e a medida só teria validade até o dia 31 de dezembro. Ou seja, quando Lula tomou posse no dia primeiro de janeiro, os valores já deviam voltar ao patamar antigo. Mas não foi bem isso que aconteceu, pois Lula assinou uma Medida Provisória que fez a alegria de todos os brasileiros.

O Bolsa Família terá o valor modificado?

A Medida Provisória foi aprovada, ela garante que as famílias – ao menos por enquanto – continuem recebendo o benefício no valor de R$ 600. Além disso, irá ocorrer a manutenção do vale-gás, todavia, o subsídio que será repassado às famílias será de apenas 50% do preço médio do botijão.

Com a assinatura da MP, o Governo de Lula vai garantir que o bônus de R$ 200 no benefício continue a todos os beneficiários. O Valor extra tinha sido aprovado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, mas como citado, tinha validade limitada. E a permanência do valor em R$ 600, foi mais uma das promessas de campanha de Lula.

Mas a medida tem caráter temporário, como diz um trecho do documento, contudo, o calendário de pagamento segue o mesmo. ”O Adicional Complementar terá caráter temporário e será pago até que novo programa venha a substituir o Programa Auxílio Brasil e o Programa Auxílio Gás dos Brasileiros”.

Irá ocorrer um pente-fino no Bolsa Família?

Sim, desde o ano passado, antes de tomar posse, acreditava-se que no Governo de Lula haveria um pente-fino a fim de retirar do cadastro pessoas que não estavam dentro dos critérios para receber o benefício em questão. Pois muitos desconfiaram que de modo rápido, o número de pessoas que receberam o benefício aumentou bastante.

Ao analisar os dados, percebeu que isso se deu por conta do aumento no número de famílias que em seu núcleo só há uma pessoa, ou seja, famílias formadas por 1 integrante. Isto é, causou a suspeita que isso seja apenas uma manobra de desmembramento para que mais pessoas pudessem receber o benefício em questão.

Por isso, o atual ministro do Desenvolvimento Social, deve começar a realizar uma ‘limpa’, todavia, a priori, a indicação dele é que as pessoas que sabem que não deveriam receber o Benefício Social, se desliguem do programa de maneira voluntária, para evitar que isso ocorra forçadamente. Mas a medida não deve ser feita agora, mas após alguns meses, que é para toda a base de dados ser analisada.

