Deu ruim! Notícia desagrada quem quer tirar CNH neste ano

Todo jovem ao fazer 18 anos, uma das primeiras coisas que ele pensa sem dúvida alguma é quando ele irá tirar a tão sonhada habilitação. Todavia, o sonho acaba ficando distante por conta de vários fatores e o principal, é o valor. E agora, em 2023, isso ficará mais difícil ainda, pois após um reajuste, os valores para a emissão e renovação da Carteira Nacional de Habilitação ficou bem mais caro. Portanto, seja primeira habilitação ou não, o condutor terá uma surpresa bem desagradável no momento que for conferir as taxas. Lembrando que as mudanças valem para todo território nacional.

Qual a porcentagem dos reajustes?

A porcentagem do reajuste varia bastante, de acordo com o serviço que o cidadão irá solicitar. Mas antes, por exemplo, o exame de aptidão física e mental, que custava R$ 128, passou a custar R$ 142, um aumento superior a 10%. Já os testes psicológicos, custavam R$ 170 e passou a custar R$ 184, isso representa um aumento de 8,2%.

Lembrando que os serviços citados, são oferecidos por clínicas que são credenciadas ao Detran. E os exames são necessários tanto para quem irá renovar a carteira quanto para quem irá tirá-la pela primeira vez. E é por esse motivo que o aumento causou espanto e desagradou a todos. Pois o acesso à Carteira será bastante dificultado.

O anúncio em questão foi realizado por intermédio da portaria 521, no DOE. De acordo com o Detran, o cálculo usado para realizar os aumentos é feito com base no IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo). E a instituição alega que o último aumento teria ocorrido em 2017.

Haverá aumento em outros setores?

Sim, por exemplo, ocorreu um aumento de 5,9% nas taxas referente ao exercício do poder de polícia. E agora, o valor para renovar a CNH, vai de R$ 198,65 para R$ 210,37 . E para solicitar a carteira definitiva vai de R$ 128,06 para R$ 135,62. Portanto, a tendência é que neste ano de 2023, várias coisas mudem o seu valor.

E vale salientar, que como citado, todos os reajustes estão valendo para todo o território nacional. O mesmo acontece com as novas regras da CNH, como por exemplo, sua adequação ao padrão internacional, por isso, no verso dela há 13 modalidades de condução. Anteriormente, a única classificação era acerca das categorias – que vão de A até a E).

Mas sem dúvida, a mudança que agradou a todos foi sobre o prazo para renovar a habilitação, anteriormente, era preciso renovar a cada 5 anos, mas no Governo de Bolsonaro, foi decretado que a validade da CNH seria de 10 anos, isso ajuda bastante os brasileiros, que não irão precisar renovar em um período tão pequeno de tempo. Mas lembrando, que o tempo de 10 anos só é válido até certa idade.

