“Digo alô sem resposta”! Signos que demoram para responder no WhatsApp

Para aqueles que não ligam para mensagens pendentes nas redes sociais, criar justificativas para não responder os conhecidos pode ser motivo de questionamentos internos. Por que, então, não culpar os astros?

A questão é que, para muitos, hábitos como o citado possui ligação direta com o mapa astral do indivíduo, mesmo aqueles costumes que não são muito agradáveis de se reconhecer e que ocorrem de maneira não intencional por aquele que pratica.

A partir disso, você consegue pensar quais são os signos mais propensos a te ignorar no WhatsApp? Confira a seguir!

Entendendo o que é mapa astral

A astrologia justifica traços de personalidades e aspectos individuais de acordo com estudos astrais de uma pessoa. Nesse sentido, cada um possui seu próprio mapa astral, que é a representação do céu no momento do nascimento.

São estabelecidas interpretações a cerca da simbologia de cada aspecto, como o sol, a lua, o ascendente e outros. O sol corresponde ao que pensamos quando nos perguntam qual nosso signo.

Doze são os signos do zodíaco, cada um com suas definições características e que agrupam pessoas com aspectos semelhantes. Veja qual o signo que corresponde ao seu aniversário:

Áries: 21 de março a 19 de abril;

Touro: 20 de abril a 20 de maio;

Gêmeos: 21 de maio a 21 de junho;

Câncer: 22 de junho a 22 de julho;

Leão: 23 de julho a 22 de agosto;

Virgem: 23 de agosto a 22 de setembro;

Libra: 23 de setembro a 22 de outubro;

Escorpião: 23 de outubro a 21 de novembro;

Sagitário: 22 de novembro a 21 de dezembro;

Capricórnio: 22 de dezembro a 19 de janeiro;

Aquário: 20 de janeiro a 18 de fevereiro;

Peixes: 19 de fevereiro a 20 de março.

Para aqueles que não sabem seu mapa astral e desejam conhecer, alguns sites na Internet podem fornecer a interpretação, desde que sejam cedidos dados como hora e local de nascimento.

A partir dele e fora dos meios de confirmações científicas, algumas situações são previstas ou vistas como resultante da posição dos astros.

Os signos que mais ignoram nas redes

A Internet está cada vez mais inclusa nas rotinas das pessoas. Por isso, bons relacionamentos virtuais são necessários para construir relações no mundo das telas.

Todos conhecemos pessoas que, seja por falta de interesse, tempo ou conclusões internas para enviar mensagens de texto, acabam ignorando os amigos pela web. Nesse sentido, veja os signos que mais demoram para responder e analise se isso se aplica ao seu grupo de relacionamento:

Aquário

Muitas vezes intencionalmente, os aquarianos são mestres em ignorar as mensagens nas redes, ainda mais quando se trata daquela mensagem indesejada do ex.

Para eles, o cotidiano deve ser fluido e desapegado, não havendo necessidade de contato a toda hora.

Libra

Os nativos de libra são empáticos e sociáveis, porém, quando o assunto é delicado e que exige mais cuidado, os dúvidas na hora de responder pode acabar deixando o outro lado sem um desfecho.

Touro

Vistos como os mais teimosos entre os signos do zodíaco, aqueles que são do signo de touro costumam não responder por quererem sempre tomarem o controle da situação em que está exposto.

