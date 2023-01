ATENÇÃO! Excelente notícia sobre o preço do gás de cozinha em 2023

O preço do gás de cozinha em 2023 é apenas um dos muitos assuntos que têm preocupado a população brasileira, desde que foi anunciada a transição de governo. Ou seja: desde outubro de 2022, quando Luiz Inácio Lula da Silva (Partido dos Trabalhadores – PT) venceu as eleições presidenciais.

Ocorre que na última segunda-feira, dia 02 de janeiro, no primeiro dia útil de seu novo mandato, Lula aprovou a Medida Provisória (MP) que aprova a prorrogação da desoneração de impostos sobre os combustíveis.

E isso, definitivamente, influenciará no preço que o gás de cozinha terá no decorrer do ano.

Como ficará o preço do gás de cozinha em 2023

A boa notícia ou, melhor dizendo, a excelente notícia que surgiu junto à assinatura da Medida Provisória em questão é: o preço do gás de cozinha tende a ficar constante durante todo o ano de 2023.

Afinal, uma vez que os tributos federais em relação ao gás liquefeito de cozinha também fazem parte da desoneração acima citada, espera-se o preço deste item se mantenha estabilizado, sem aumentos.

Isso se dá por causar do PIS/Pasep e do Confins terem ficado zerados, a partir do momento em que a MP em questão foi assinada e passou a ter validade.

Por outro lado, outros combustíveis, como álcool e gasolina, terão impostos zerados somente até o final de fevereiro deste ano. Em outras palavras: após esse período, quem possui um veículo pode notar aumento nos preços trabalhados nos postos de gasolina. Mas, por hora, não há nenhuma previsão concreta de aumento a partir de março.

Lembrando que a iniciativa de adoção desta Medida Provisória partiu tanto de Lula quanto de Fernando Haddad, atual Ministro da Fazenda nomeado pelo novo presidente.

Como ficará o Vale-Gás em 2023

Outra dúvida dos brasileiros, e que está diretamente relacionada ao preço do gás de cozinha em 2023, diz respeito à manutenção da oferta do Vale-Gás durante a nova gestão petista.

Ao que tudo indica, esta oferta, criada dentro do governo de Jair Messias Bolsonaro (Partido Liberal – PL), como parte integrante do Auxílio Brasil para algumas famílias elegíveis, não continuará na gestão Lula.

O que não chega a ser necessariamente algo negativo.

Ocorre que, com a volta de Lula, volta também o Bolsa Família, o principal programa social petista, que está reformulado.

Por meio dele, os beneficiários receberão não só os R$ 600 previstos, mas, também, a quantia de R$ 150 para cada criança de até seis anos que faça parte do núcleo familiar.

Em outras palavras: trata-se de um formato ainda mais vantajoso para as famílias cadastradas, mesmo que o Vale-Gás não seja mais pago.

