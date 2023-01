É assim que você pode ler mensagens DELETADAS no WhatsApp

A possibilidade de ler mensagens deletadas no WhatsApp é algo pelo que muitas pessoas buscam, independentemente do motivo.

Aliás: desde que foi criada, a função de deletar mensagens diversas dentro de um prazo específico tem gerado muita curiosidade entre os usuários do aplicativo.

O que, afinal, será que continha tal mensagem, que determinado contato enviou e pouco tempo depois deletou? Será que era algo comprometedor, ou foi simplesmente um envio equivocado?

A boa notícia, para quem se faz esse tipo de pergunta com frequência, é que é, sim, possível ler as mensagens que foram apagadas.

E, o melhor: isso pode ser feito de uma forma consideravelmente simples!

Como ler mensagens deletadas no WhatsApp

Antes de mais nada, é preciso compreender que os usuários do WhatsApp possuem o prazo de ate dois dias para deletarem cada mensagem enviada. Isso, porém, só funciona caso a mensagem ainda não tenha sido visualizada.

Ou seja: quanto mais rápida uma pessoa for em olhar seu app, menos ela verá a notificação de “mensagem apagada”.

Outro ponto importante a ter em mente é que a regra vale tanto para mensagens de texto quanto para figurinhas e áudios, por exemplo. O que significada que a mensagem deletada pode ter sido um áudio que não deu certo, ou uma figurinha enviada por engano, por exemplo.

Mas, claro: dúvidas sempre surgem, e a curiosidade de saber o que a mensagem de fato continha pode ser maior.

E isso, agora, pode ser feito por meio do Notification History, um aplicativo que não é nativo da empresa Meta, detentora de marcas como Instagram e WhatsApp, mas que promete mostrar todas as mensagens apagadas dentro do app de mensagens.

E seu uso é muito simples:

É preciso baixar e instalar o Notification History;

Em seguida, basta conceder a ele todos os acessos que forem solicitados;

Feito isso, é só selecionar a mensagem cujas mensagens foram apagadas, para ver o que o contato escolhido havia enviado.

Mais prático, impossível!

Porém, há uma ressalva: é possível ler mensagens deletadas no WhatsApp por meio deste aplicativo realmente somente depois de ele ser instalado e configurado. Em resumo: quem o instala hoje, conseguirá ver somente as mensagens que forem delatadas a partir de hoje.

Mensagens que foram enviadas e deletadas ontem, por exemplo, continuarão não aparecendo.

Versão premium do WhatsApp já está em fase de teste

Saber que é possível ler mensagens deletadas no WhatsApp é de grande ajuda para os usuários, assim como saber que, muito em breve, sua versão Business terá recursos exclusivos.

Trata-se da versão premium do “Whats” criado para empresas e, ao que tudo indica, para utilizá-la será preciso pagar uma pequena taxa, o que até mesmo irá gerar certa semelhança com o concorrente Telegram.

Obviamente, não será algo obrigatório: quem quiser utilizar somente os recursos atuais do WhatsApp Business, que são gratuitos, poderá fazer essa escolha.

