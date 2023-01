Datas, resultado e inscrições: saiba TUDO sobre o Prouni 2023

Quem não sonha em ingressar no Ensino Superior, não é? O Brasil é o país das oportunidades, e existem vários programas do Governo que facilitam o acesso de pessoas comuns nas universidades públicas e privadas de todo o país. Através da nota do Enem, é possível realizar o tão sonhado sonho e conseguir aquela vaga tão desejada. Entrementes, ficar atento aos prazos e datas é de suma importância para evitar atrasos e frustrações. Veja abaixo todos os detalhes do Prouni 2023 e como fazer para se inscrever.

Prouni 2023

Todos os anos é realizado o Exame Nacional do Ensino Médio, o famoso Enem. Com isso, abrem-se uma gama de possibilidades para a entrada nas faculdades do país. O Prouni é uma das opções mais desejadas, ao lado do SISU. Através do Prouni é possível entrar em universidades privadas do país sem pagar qualquer taxa!

Através da classificação obtida no Enem, os alunos são numerados e mediante a quantidade de vagas disponíveis conseguem ou não adentrar no tão sonhado curso. Tentar é sempre importante, e nos próximos dias serão anunciadas a quantidade de vagas do Prouni 2023.

O Ministério da Educação – MEC, disponibilizou as datas que serão abertas as inscrições para o Prouni, Fies e SISU. Visto que o calendário teve que ser antecipado a fim de se enquadrar nos prazos das faculdades públicas e privadas do país.

O Prouni foi criado no ano de 2004, quando o atual presidente comandava o país. Possibilita a entrada de alunos de baixa renda em universidades privadas – pagando somente uma parte da mensalidade ou 100% dela em alguns casos.

Para se inscrever no Prouni, será possível usar as notas do Enem de 2021 e de 2022 – as inscrições irão começar no dia 28/02 e se estenderão até o dia 03/03. A primeira chamada ocorrerá em 07/03 e a segunda no dia 21/03.

Leia mais: Pode ser só coisa da sua cabeça? 7 sinais de uma traição

Diferença entre Prouni, SISU e FIES

Existe uma grande diferença entre os três programas do Governo para a entrada nas universidades públicas e privadas do país. O Sisu permite a entrada dos estudantes apenas nas escolas públicas do país – como por exemplo, as federais da vida (as que não têm vestibular próprio). Já o Prouni e FIES focam nas faculdades privadas do país, com uma pequena diferença.

No Prouni o aluno não paga para estudar, e se pagar, é somente uma parte da mensalidade. Dependerá do resultado obtido – a fim de ganhar bolsa parcial ou integral. Já no Fies, o aluno irá financiar o seu curso – estudando gratuitamente, mas ao término do curso, pagar o valor integral do curso em leves parcelas que poderão se estender por anos.

Por essa razão, muitos alunos optam por estudarem e tentarem entrar na universidade através do Sisu, já que torna-se um dos meios mais benéficos para ambos! Independente da modalidade, os três programas são excelentes e garantem ótimas oportunidades aos estudantes.

Veja também: URGENTE: datas do Enem 2023 já foram divulgadas; confira