Eles NUNCA foram resgatados! Veja os prêmios de loteria esquecidos

Quem não deseja ganhar na loteria, não é? Algumas pessoas conseguiram essa façanha e acabaram esquecendo os seus respectivos prêmios. Os motivos? Inúmeros! E há aquelas que prefiram continuar com suas vidas normais e deixar as grandes fortunas para outras pessoas. É algo tão sério e surreal que os valores acumulados chegam a mais de R$ 320 milhões em valores esquecidos. Contando entre pequenos e grandes prêmios, a fortuna é surpreendente! E o que acontece com esse dinheiro, vão para os cofres públicos? É possível sacar mesmo não sendo o ganhador? Veja abaixo todos os detalhes e saiba para onde esse dinheiro é destinado.

Você pode ‘resgatar’ os valores esquecidos

Não é de hoje que os valores de premiações altas são esquecidos na Caixa Econômica Federal. Como citado acima, R$ 323 milhões em prêmios esquecidos já foram deixados para trás nos cofres do banco brasileiro. Desde o ano de 2015 os valores são cotados com mais firmeza.

Através de dados, em 2021, os valores esquecidos ultrapassaram os R$ 580 milhões de reais! Mas o que muitos não sabem é que ele pode ser resgatado por qualquer pessoa, entenda; o valor fica disponível para saque por apenas 90 dias, após isso, ele tem um outro destino.

Visto que os valores esquecidos não é somente desses sorteios de virada de ano – mas sim, de todos os jogos propostos pela Caixa Econômica Federal: bem como a Loteca, Lotofácil, Dupla Sena ou Quina. Somente em 2022, 16 ganhadores deixaram para trás o prémio da Mega-Sena; transformando-se no recorde do ano.

Entrementes, qualquer cidadão pode usufruir desse dinheiro, e até mesmo resgatá-lo! Veja como isso é possível.

Como resgatar o dinheiro mesmo não sendo o ganhador?

Como citado acima, o valor fica guardado por apenas 90 dias. Após isso, o valor acumulado é destinado para o Fundo de Financiamento Estudantil – FIES. No qual ajuda jovens e adulto a entrarem em faculdades privadas em todo o país, e após formado, pagar o curso inteiro em suaves parcelas que são dividas em vários e vários anos.

Portanto, quando alguém ingressa na faculdade através do FIES, de alguma maneira está usando/resgatando parte da verba esquecida pelos sortudos das loterias! Sendo assim, os valores não ficam esquecidos ou entregues a qualquer pessoa: mas volta para o povo, para o brasileiro.

Sendo uma excelente chance para que pessoas comuns consigam mudar de vida através do Ensino Superior – sendo necessário apenas realizar a prova do Enem e esperar as datas marcadas a fim de realizar o cadastro no FIES.

E então, o que achou da curiosidade?