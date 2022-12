REVELADO novo valor da APOSENTADORIA do INSS para 2023

Anualmente os valores dos benefícios ofertados pelo INSS aos brasileiros sofrem alterações, alguns com base no salário mínimo vigente e outros não. Faltando alguns dias para o fim do ano, o Congresso aprovou o projeto final referente ao salário mínimo 2023. Que passa de R$ 1.212 e vai para R$ 1.320. Entrementes, com essa alteração alguns benefícios do INSS irão sofrer uma alteração em seus valores, como é o caso da aposentadoria e pensão por morte. Veja abaixo as mudanças para 2023 e os novos valores a serem ofertados.

Mudanças INSS 2023

O salário mínimo sofre alterações anualmente – em alguns anos ele apenas acompanha a inflação, em outros anos, ele ultrapassa1 Mais de 37 milhões de pessoas recebem algum tipo de benefício do INSS – sem contar os demais benefícios que são vertentes do INSS, como é o caso de alguns auxílios ou o benefício social de prestação continuada – BPC.

Nesse caso, os respectivos benefícios acima seguem a linha do salário mínimo. Aposentados irão receber em 2023 o valor de R$ 1.320 – e os pensionistas, a porcentagem referente ao tempo trabalhado, mas com base no valor base citado acima.

Sendo válido lembrar que de acordo com o tempo de contribuição ou alterações na folha de pagamento, o valor a ser recebido diminui. Um grande exemplo são através dos empréstimos consignados – muitos aposentados e pensionistas recebem bem abaixo do salário mínimo, mas em razão de terem disponibilizado uma boa quantia para o pagamento das parcelas de algum empréstimo.

Entrementes, embora ocorra isso – o pagamento terá como base: salário mínimo vigente naquele ano – valores descontados de empréstimos ou semelhantes; portanto, com base nisso o beneficiário saberá o valor a ser recebido em 2023.

Em 2023 o INSS promete realizar alguns cortes de alguns benefícios, bem como irá ocorrer no Bolsa Família 2023. Tirando da lista os cadastros que estão indevidos ou com fraudes – a Perícia do INSS é a base usada para a liberação de outros benefícios, como o BPC.

Cronograma de pagamentos

É de costume que o INSS pague os seus beneficiários entre os últimos e primeiros dias úteis do mês – variando de perfil para perfil. Entrementes, há quem pense que o benefício terá o valor alterado já em 2022 – mas não, o mês de dezembro de 2022 seguirá com o mesmo valor antigo, entretanto, em 2023 o novo valor será colocado em prática.

Portanto, de acordo com o número do benefício as datas irão variar: com algumas pessoas recebendo o primeiro salário somente no mês de fevereiro: não variando muito dos últimos meses, mas seguindo o mesmo padrão de sempre – bem como os beneficiários que recebem mais de 01 salário mínimo por mês.

Com base nisso, o ano de 2023 irá vir com novidades não somente para a área da Previdência Social – mas para os demais brasileiros. De acordo com informações, o Bolsa Família 2023 terá valores semelhantes ao salário mínimo para algumas classes de pessoas.

Isto é, aquelas famílias que possuem mais de 05 filhos com até seis anos de idade: conseguindo obter por mês quase 01 salário mínimo apenas do benefício em si.

