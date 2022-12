Beneficiários do INSS devem receber valor de até R$ 70 MIL

Dinheiro extra sempre é bom. E é exatamente isso que vários beneficiários do INSS terão direito. Ao todo, serão quase R$ 1,5 bilhão para dividir entre 100 mil segurados do Instituto. Tudo isso será referente às ações judiciais que foram abertas, em vários âmbitos, como aposentadorias, auxílios-doença, pensões e outros benefícios que são oferecidos. Todos que já tiveram a ação na justiça em trânsito em julgado, até o mês de outubro do ano passado, irão receber agora o valor. Confira como receber e a quantia máxima a que você terá direito.

Como saber quando pode sacar o valor?

Este valor diz respeito a uma RPV, isto é, Requisição de Pequeno Valor, que são ações que possuem valor máximo de até 60 salários mínimos. Neste ano, o valor em reais é de R$ 72.720. E para saber quando o valor pode ser sacado, é necessário observar o cronograma de acordo com o TRFs de sua região.

Ou seja, o beneficiário do INSS que tiver interesse em saber quando irá conseguir sacar o valor, precisará consultar a informação em questão no Portal do TRF, responsável pela região onde o segurado mora.

Lembrando, que o valor em questão só é válido para valores de até 60 salários mínimos. Caso a ação possua um valor superior a isso, deverá ser paga por intermédio de um precatório, que terá regras diferentes e valores também.

E há casos em que a ação demorou tanto, que o segurado já não está mais vivo. Nesse caso em específico, os herdeiros podem ficar com o valor, todavia, é necessário que haja a comprovação do direito de receber.

Veja também: Lista de BENEFÍCIOS que devem sair do papel em 2023; confira

O que significa pagamentos atrasados do INSS?

Basicamente é quando o INSS precisa pagar valores que estão atrasados para os segurados. O passo a passo até que isso ocorra, pode demorar bastante. Mas atualmente, há duas leis que regulam o prazo da RPV. Mas o valor só pode ser obtido com a ajuda de um advogado.

Para que isso ocorra, o INSS é notificado pela Justiça a fim de informar que é preciso realizar o pagamento do benefício em atraso, após isso, o juiz que julgou o caso em questão, assina a RPV e envia para o banco responsável.

Após isso, o valor em questão já fica disponível para que o segurado possa resgatar. Geralmente, quem faz o saque em questão é o advogado. Pois ele já aproveita para tirar a porcentagem dele, que diz respeito aos seus serviços. O resto fica disponível para o beneficiário.

Veja também: Governo paga R$ 573,53 de AUXÍLIO para MATERIAL ESCOLAR