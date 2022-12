Decisão na Europa deve MUDAR os celulares mais uma vez

Qualquer decisão de mudar os celulares sempre surpreende os usuários desse tipo de aparelho: a depender da mudança anunciada, há quem goste e há quem não goste.

Uma decisão adotada na Europa, porém, tende a agradar o público de forma geral, tanto no que diz respeito às mudanças direcionadas aos aparelhos quanto no que diz respeito às mudanças que elas podem representar paralelamente.

Todas as informações a respeito podem ser checadas nos tópicos a seguir.

Decisão deve mudar os celulares, mas não só eles

A nova decisão, que tem como objetivo mudar os celulares, partiu do Conselho Europeu, e também do Parlamento do continente em questão.

Ela surgiu após considerações detalhistas sobre o desenvolvimento tecnológico e possíveis desafios que possam surgir no futuro no que diz respeito à sustentabilidade, por exemplo.

A primeira iniciativa a ser adotada nesse contexto é reavaliar todas as regras da EU (União Europeia), no que diz respeito ao uso de baterias em computadores e celulares diversos, a fim de tornar esses acessórios mais sustentáveis. A ideia central é, ainda, tornar cada bateria mais durável e lhe fornecer maior desempenho.

E uma ótima notícia é que as novas determinações não irão valer somente para os aparelhos portáteis, mas também para os veículos, sejam eles elétricos ou não, e até mesmo para baterias industriais.

De acordo com o Parlamento Europeu, o foco é que após pouco mais de 3 anos depois de a nova decisão entrar em vigor, todas as baterias possam ser fabricadas e disponibilizadas de modo que os próprios usuários consigam retirá-las de seus eletrodomésticos e eletrônicos, a exemplos de celulares e notebooks

Marcas serão diretamente afetadas

Essa nova decisão, que irá mudar os celulares significativamente, além de outros itens que utilizam baterias (como os próprios carros) irá afetar a forma como as marcas lidam com a fabricação e disponibilização de seus componentes atualmente.

No que diz respeito aos notebooks e smartphones, especificamente, há marcas como Samsung e Apple, que atualmente fabricam baterias que não podem ser retiradas de seus respectivos aparelhos, o que dificulta a vida do consumidor.

Mais informação e transparência

Além de passarem a ter em mãos produtos com baterias que sejam mais duráveis e muito mais sustentáveis, os consumidores passarão a ter, também, mais informações a respeito desse item.

Isso porque cada bateria deverá ser acompanhada de um rótulo ou de um QR Code que contenham os seguintes detalhes:

Composição (principalmente em relação a elementos químicos);

Desempenho;

Capacidade;

Durabilidade.

A União Europeia também determina que os respectivos fabricantes adotem políticas ligadas aos impactos ambientais e sociais, para que lidem com eles da melhor forma, desde o início da fabricação até a etapa de comercialização.

A decisão sobre o uso das chamadas baterias não recarregáveis (portáteis) ser ou não eliminado do mercado deve ser tomada até 31/12/2030.

