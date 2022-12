A conta está chegando! Tudo o que você PRECISA saber sobre IPVA 2023

O ano de 2023 está chegando e com ele, várias dívidas pontuais que devem ser pagas sempre, como por exemplo, o IPVA 2023. Que diz respeito ao Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores. E para piorar, teve um grande reajuste por conta dos efeitos da pandemia, o que vai pesar ainda mais no bolso dos brasileiros. Mas há algumas pessoas que podem ter descontos nos valores ou até mesmo a isenção total. Confira tudo isso a seguir.

Entenda como funciona o IPVA

O imposto em questão é cobrado todos os anos, por todos os estados do Brasil. O seu valor, na maioria das vezes, corresponde a 3% do valor dos veículos segundo a Tabela Fipe. Por exemplo, um veículo que seu valor de mercado é de R$ 50 mil, o seu IPVA será de R$ 1500.

Ao passo que um veículo zero, terá como referência para o cálculo do IPVA, o valor que estiver constando na nota fiscal. E os veículos usados, o valor é o preço médio que estão praticando no mercado para a venda dele no ano anterior. Caso o veículo seja importado, o valor em questão será referente ao que constar no documento aduaneiro.

Vale lembrar, que para o ano de 2023, os donos de veículos irão se assustar com um aumento no valor do IPVA, alguns estados já divulgaram os valores, como também os seus programas de incentivo, com vários descontos. As condições de descontos podem variar, com o pagamento antecipado ou em cota única.

Sempre é bom conferir todas as informações e prazos no site da Secretaria da Fazenda ou do Detran do seu estado. Lembrando, que dependendo do estado, o valor pode ser pago de uma única vez ou parcelado. E a ordem para a quitação do imposto, é de acordo com o número final da placa do veículo.

Veja também: IPVA atrasado? ISSO é o que pode acontecer com você

Confira quem tem direito a isenção no valor do IPVA

Lembrando que há notícias boas também, como as pessoas que podem ter isenção no valor do IPVA. Em geral, isso ocorre com as pessoas que têm alguma deficiência ou doenças específicas. Lembrando, que é preciso a comprovação da doença por intermédio do laudo emitido por médicos credenciados ao Detran. Mas também há a isenção do IPVA de acordo com o ano de fabricação do veículo. Portanto, sempre é bom você conferir este detalhe.

Mas acerca da isenção pelo ano de fabricação, isso não vai se aplicar nos estados de Minas Gerais e Roraima, ou seja, eles não oferecem isenção alguma por isso. O veículo pode ter sido fabricado há 50 anos, ele continuará pagando IPVA normalmente. Mas a isenção por doença é obrigatória em todo território nacional.

Veja também: Artrite, artrose e outras 32 doenças permitem NÃO PAGAR o IPVA 2023