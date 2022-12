Assim você consegue entrar na FACULDADE em 2023 sem fazer vestibular

Cursar uma faculdade e conseguir um diploma é o sonho de muitos brasileiros. Isso porque muitos ainda ficam de fora desse sistema, apesar da democratização crescente no Ensino Superior no Brasil.

Diferente de outros países, para que o aluno se matricule em uma Universidade por aqui, sobretudo nas públicas, é preciso que ele passe por um processo seletivo bem específico: os vestibulares, que podem ser específicos, seriados ou nacional, como é o caso do Enem.

No entanto, existe também uma outra forma de cursar o seu curso dos sonhos em uma Universidade sem precisar de passar pelo vestibular, processo que pode ser demorado e exaustivo.

Para saber mais sobre estes métodos de acesso ao Ensino Superior no Brasil, acompanhe a matéria e veja qual mais se encaixa com você.

Métodos tradicionais para entrar em uma Universidade

Atualmente, o método mais comum para que um aluno ingresse em um curso de Ensino Superior é o vestibular que, através de um processo seletivo baseado na aplicação de provas, classifica os candidatos e distribui as vagas disponíveis de acordo com as notas obtidas.

Conheça as três principais modalidades do vestibular:

Vestibular específico

Cada vez mais em desuso em decorrência do aumento gradual da abrangência do Enem, os vestibulares específicos ainda são fortes em algumas instituições, sobretudo nas universidades públicas do estado de São Paulo e nas faculdades privadas.

Normalmente ocorrem no início de cada ano e possuem duas fases, no qual a segunda depende da classificação da primeira. As provas costumam ter questões discursivas e cobrar questões um pouco mais conteudistas, quando o conhecimento fica mais específico.

Para se inscrever é preciso que o candidato fique de olho nos sites das instituições de interesse e aguarde a publicação do edital.

Vestibular seriado

O vestibular seriado é aquele que é dividido ao longo dos três anos do Ensino Médio, com conteúdos específicos a cada uma das fases.

Apenas algumas universidades o oferecem, como é o caso do PISM da Universidade Federal de Juiz de Fora, muito popular entre os estudantes. O acesso à universidade por meio dele é considerado até mesmo mais simples que o Enem.

Enem

Por fim, temos o Exame Nacional do Ensino Médio que não é bem um vestibular, mas é o método mais popular de acesso ao Ensino Superior atualmente.

Com provas realizadas todos os anos, o Enem veio se popularizando e agora é realizado nacionalmente por milhões de estudantes brasileiros que desejam ingressar em uma universidade pública.

As inscrições abrem ainda no primeiro semestre de cada ano e as provas são aplicadas em novembro.

Ensino Superior sem vestibular? Veja como

Bom, entrar em um curso de Ensino Superior público no Brasil sem precisar de passar pelo processo do vestibular só é possível em um caso bastante específico: se você já cursa algum outro curso em uma Universidade.

Nesse caso, a possibilidade é para aqueles que entraram no Ensino Superior, mas querem mudar de curso, seja qual for o motivo. Para isso, é preciso cumprir algumas regras e condições inerentes ao processo, chamado de transferência externa.

O processo é bastante utilizado por aqueles que entraram em um curso com um ingresso mais simples e, na verdade, querem se matricular em outro sem precisar passar pelo vestibular. Dessa forma, o aluno cursa algumas matérias em comum com o curso desejado e, dependendo do desempenho, eles conseguem a sonhada transferência.

Mas, afinal, como isso acontece?

Todos os anos algumas vagas são abertas em alguns cursos nas universidades públicas destinadas para essa modalidade de ingresso. Dessa forma, o edital de transferência externa é aberto com instruções específicas a cada instituição.

No geral, o processo exige apenas a apresentação de alguns documentos e a comprovação de desempenho na prova aplicada. Além disso, é comum que o histórico escolar também seja apresentado, no qual informações como notas e horas mínimas cursadas também entrem em conta.

Sendo assim, o estudante deve estar atento ao site próprio da universidade em que esteja matriculado.

