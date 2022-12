TODO MUNDO usa no carro! Item comum pode gerar MULTA

Existem alguns acessórios que são comuns serem utilizados em veículos automotivos – entrementes, há tipos de acessórios que são proibidos por lei e podem gerar multas altíssimas! Estar atento a legislação do país é de suma importância para evitar dor de cabeça e até mesmo aquela ‘dorzinha’ no bolso ao levar uma multa. Veja o que diz a lei sobre o uso desse acessório e o que deve ser feito a respeito!

Esse acessório está gerando multas em condutores em todo o país

Trata-se do Insulfilm! Película automotiva que ficou conhecida nacionalmente pelo nome da empresa responsável pela sua fabricação. Bastante usado para bloquear a entrada de luz e até mesmo por questões de segurança, a película está causando muitas reviravoltas em todo o país.

Visto que embora haja seus benefícios, os malefícios podem ser bem cruciais: como é o caso de sequestros ou agressões que ocorrem dentro do veículo e não são inibidas pelo uso da película.

Por esse e tantos outros motivos, a lei acabou mudando para o uso do Insulfim! Agora é necessário estar atento aos padrões exigidos a fim de não cair em uma blitz pelo seu mau uso – é algo bem simples, mas que vale a pena ser comentado.

Leia mais: ATENÇÃO! Esta moeda de 1 REAL pode valer mais de R$ 9 MIL

Saiba quais são as novas medidas no uso do Insulfim

Como trata-se de um acessório de caráter público, podendo ou não prejudicar os integrantes internos e pessoas externas: é necessário estar atento as seguintes demandas. Em algumas áreas do veículo, a transparência da película deverá ser de no mínimo 70%. Nas demais áreas, que não são tão ‘importantes’ na direção, a mesma deve chegar a no mínimo 28%. Caso os critérios estipulados não sejam seguidos, o condutor poderá levar multa.

Sem contar que ao ser instalado da maneira errada, gerando bolhas no vidro do veículo – também gera multa para o condutor: visto que isso se dar em conta quando as bolhas estiverem na parte principal do veículo, isto é, no vidro dianteiro.

Sem contar que o uso da película refletiva ou opaca também gera multa! Visto que desse modo a luz sequer pode ser atingida dentro do mesmo, impossibilitando a visão das demais pessoas em volta do veículo.

Pode ser visto todas as regras acerca da película no seguinte link encurtador.com.br/fxyMX

Qual o valor da multa? Há o que fazer?

Infelizmente, a resolução oficial é cabível para todos os condutores. Entrementes, em quase toda multa é possível entrar com algumas ações para tentar obter a sua anulação – entrementes, nem sempre é possível obter êxito.

Ademais, o valor da multa é de até R$ 195,23 reais e deve ser pago dentro do prazo estipulado pelo órgão, caso contrário, o veículo poderá ser apreendido pela falta de pagamentos em razão da multa recebida.

Portanto, o ideal é procurar o Departamento de Trânsito local a fim de saber as demais medidas a serem tomadas pelo uso da película automotiva, e quais são as regiões permitidas ou não em seu município.

E então, você sabia dessa? Todo cuidado é pouco.

Veja também: “JEITINHO” para tirar a CNH? Multa pode ser 5 vezes mais cara