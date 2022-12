ALERTA! Ciclone e tempestades atingirão estas regiões do Brasil

A instabilidade no clima, causada pela ação humana, é cada vez mais perceptível. E uma de suas consequências mais notáveis, além da constante alteração entre “frio e calor” em épocas indevidas, é a aparição de ciclones e tempestades, que atingem até mesmo algumas regiões do Brasil e, muito em breve, aparecerão novamente por aqui.

Mesmo sendo tropical, e até mesmo relativamente estável, no que diz respeito ao clima, nosso país tem passado por cada vez mais mudanças inesperadas e que podem causar sérios danos.

Alguns exemplos disso são:

Rajadas de vento;

Chuvas Fortes;

Frio e calor fora de época.

A melhor ferramenta que podemos utilizar para nos anteciparmos a esses cenários e buscarmos abrigo, caso necessário, é a previsão do tempo.

E é nela que os especialistas se apoiam, para minimizar os danos do ciclone e das tempestades que estão por vir.

Regiões do Brasil que serão atingidas por tempestades e ciclone

Um ciclone extratropical, acompanhado de temporais e seus respectivos riscos de danos, pode atingir boa parte da região Sudeste do Brasil: a previsão é de que tais temporais apareçam no litoral do estado de São Paulo e na parte leste de Minas Gerais.

Espírito Santo e Rio de Janeiro, por outro lado, são estados que podem ter todo o seu território atingido.

Esse cenário, que foi previsto para o dia 20 (terça-feira), mas pode se estender por mais tempo, também inclui temporais no sul do Brasil, até mesmo com chuva de granizo.

O Centro-Oeste, o Norte e o Nordeste também podem receber chuvas de diversas intensidades.

É importante atentar-se à previsão do tempo

O que faz com que o cenário acima seja possível é a chamada ZCAS (Zona de Convergência do Atlântico Sul).

Sua instabilidade, entre outros fatores, é o que levará grandes chuvas para o estado de Minas Gerais, bem como para Goiás, Distrito Federal e Mato Grosso, enquanto Mato Grosso do Sul as previsões são de chuvas moderadas a fortes.

Entre as regiões do Brasil, o Sul se destaca por conta da instabilidade, o que levará temporais para todos os 3 estados, além de variações de temperatura em algumas cidades.

Chuvas também são esperadas em alguns pontos da Bahia (incluindo o Sul e o litoral), em Pernambuco, no Maranhão, em Sergipe e na Paraíba. Já a região Norte do Brasil também poderá sofrer com chuvas expressivas, principalmente quando considerada a inevitável cheia nos rios e os respectivos alagamentos.

Amazonas, Pará, Amapá, Acre, Rondônia e Tocantins devem ficar em alerta.

É importante, também, saber agir em casos de emergência

Moradores de todas as regiões do Brasil, atingidos por ciclones e tempestades, devem se atentar não só à previsão do tempo, mas, também, aos menores sinais de perigo.

Ao menor risco de alagamento ou desabamento, por exemplo, cabe adotar a iniciativa de ir para um local mais seguro. E a ajuda do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil deve ser solicitada sempre que se julgar necessário.

