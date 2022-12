Quem recebe Auxílio Brasil já pode consultar se tem direito ao Bolsa Família

Foi-se o que era bom! Após alguns meses, o Auxílio Brasil chegará ao seu fim – com a sua última parcela sendo paga nesta sexta-feira, 23. Entrementes, não há muito do que se entristecer, já que os beneficiários do Auxílio Brasil irão migrar automaticamente para o Bolsa Família 2023, e assim, continuar a receber uma renda mensal fixa com base nos valores estipulados pelo novo Governo. Veja abaixo quais serão os critérios e o valor do Bolsa Família em 2023

Nem todos os brasileiros terão direito ao Bolsa Família 2023

Embora hajam muitas dúvidas no ar, é possível consultar tudo isso através do Número de CPF – e assim, saber se possui ou não direito ao benefício social disponibilizado aos seus habitantes. Sendo válido ressaltar que os brasileiros que não estiverem dentro dos requisitos, irão parar automaticamente de receber o benefício – necessitando realizar um novo cadastro.

Por razões formais, não é possível consultar diretamente o Bolsa Família 2023, porque ainda não está previsto oficialmente em Lei – apenas nos Projetos de Transição. Entrementes, é possível consultar através da principal via de acesso aos programas sociais: o CadÚnico.

Trata-se do serviço oficial que possui como função mapear as famílias brasileiras e suas respectivas situações financeiras. Marcando quem encontra-se em pobreza, extrema pobreza e vulnerabilidade social. Desse modo, estar dentro dos requisitos do CadÚnico é o necessário para conseguir obter os benefícios do Governo.

Lembrando que o CadÚnico foi o intermediário principal entre os brasileiros e o Auxílio Emergência e o Auxílio Brasil – sem contar nos tantos outros programas.

Quem terá direito ao Bolsa Família 2023?

Todos os brasileiros que estiverem dentro dos padrões exigidos pelo CadÚnico podem ingressarem na maioria dos programas sociais do Governo, como é o caso do Auxílio Brasil e Bolsa Família. Veja quais são os requisitos exigidos:

Famílias que possuam renda mensal por pessoa de no máximo meio salário mínimo;

Famílias com renda mensal de no máximo três salários mínimos;

Famílias unipessoais – brasileiros que moram sozinhos;

Pessoas que moram na rua;

Portanto, estando dentro dos requisitos acima é possível obter acesso ao programa do Governo no ano de 2023! Sendo necessário apenas se cadastrar no CadÚnico para garantir a sua vaga no programa em 2023.

Como se cadastrar no Cadastro Único?

É bem simples! Podendo ser feito pelo aplicativo CadÚnico disponível para dispositivos Android e iOS; entretanto, apenas o pré-cadastro é possível realizar através do celular, posteriormente é necessário ir até o CRAS local a fim de atualizar os dados e validar o cadastro.

Ademais, o procedimento é rápido e não dura mais que algumas horas para validação. E então, está esperando o quê? Conclua agora mesmo o seu cadastro e garanta o egresso no Bolsa Família 2023.

