SUSTO nos contribuintes! IPVA 2023 está mais caro

Motoristas brasileiros estão preocupados com o aumento no valor do IPVA que foi anunciado para 2023. O imposto que já costuma ser caro e causar bastante impacto no orçamento das famílias, está com o valor ainda maior para o ano que vem.

Como o cálculo do tributo é feito sobre o valor que consta na tabela Fipe do ano anterior, a valorização dos carros seminovos causou um impacto que pode gerar aumentos significativos em relação aos valores pagos em 2022 pelos proprietários de veículos.

Nesse sentido, veja de quanto será esse aumento e já comece a preparar o seu bolso para as contas de 2023!

Entendendo o IPVA: para que serve

De modo geral, o IPVA é o Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotores e, como o próprio nome já diz, é o tributo cobrado aos proprietários de veículos, como carros, motos, ônibus, caminhão, e outros.

É válido ressaltar que o IPVA fica sob responsabilidade das Secretarias Estaduais da Fazenda, órgão público responsável pela arrecadação e gestão financeira de tributos estaduais, bem como planejamento e controle da execução orçamentária da administração do estado.

Dessa forma, bem como o ICMS e o ITCMD, outros tributos arrecadados por cada unidade federativa, o IPVA possui destinação fiscal, ou seja, seu destino não é específico como muitos acham.

Mais do que isso, sua aplicação, como qualquer outro imposto, se dá nas áreas de administração pública, podendo ser a educação, saúde, segurança, saneamento e, também, no trânsito.

Como o valor do IPVA é calculado

O IPVA é calculado de acordo com o seu valor venal (valor de venda) com base na tabela Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas) do ano anterior.

Para que você mesmo calcule o valor, basta multiplicar o valor venal do seu veículo pela alíquota (definida por cada estado) e dividir o valor obtido por 100.

Cobrado anualmente de acordo com um calendário de pagamento específico, o IPVA pode ser pago de, pelo menos, três formas diferentes, que são elas:

Cota única, que é o valor total do documento pago em apenas uma parcela, normalmente com descontos de 10% sobre o total; Parcelado, que dependendo do estado, pode ser de até oito vezes desde que obedeça o mínimo do valor; Antecipado, que é quando alguns estados liberam o pagamento até mesmo antes do próximo ano, o que normalmente ocorre em dezembro. No caso de 2022, o estado do Rio Grande do Sul já liberou a antecipação do IPVA 2023 e o valor do documento pode sobre desconto de até 32%.

Aumento no IPVA 2023

De acordo com os cálculos realizados pela empresa Zapay, os proprietário de veículos utilitários, como carros e motos, podem preparar o bolso e separar um dinheiro a mais do orçamento para o pagamento do IPVA em 2023.

Isso porque a valorização dos carros seminovos no mercado, observadas na tabela Fipe, que é utilizada no cálculo do tributo, pode gerar um aumento de, em média 12% sobre o valor do IPVA que pagaram em 2022.

Por isso, se possível, se organize para pagar o valor antecipado ou, pelo menos, em cota única, que contam com descontos significativos. As formas de pagamento estão todas disponíveis através do site do Detran de cada estado.