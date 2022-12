6 trabalhos que dão direito a pagar ZERO REAIS no IPVA 2023

Quem não gostaria de ter o IPVA isento todos os anos? Esse é um benefício que alguns trabalhadores possuem em razão da sua ocupação profissional. Em média, o IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) varia entre 1-6% dependendo do estado. Entrementes, há aqueles que além disso conseguem plena isenção: seja por algum tipo de doença, ano de fabricação do veículo ou ocupação profissional – que será o tema abordado neste artigo. Veja abaixo quais são as profissões que são isentas de pagar o IPVA em alguns estados do país.

Entenda como funciona a isenção

Diferente do que muitos pensam, a isenção trata-se de um benefício concedido pelo Estado que permite que determinados condutores não paguem o IPVA – entretanto, somente em alguns casos isso é possível: apenas condutores que usam seus veículos como principal maneira de sustento estão livres do imposto.

Entenda! Algumas profissões como a de motorista de táxi estão na lista, porque o condutor é um autônomo que utiliza o veículo para obter o sustento: há quem diga que motoristas de aplicativos também consigam obter o benefício, mas ainda há muito a se comentar.

O valor da isenção é parcial, dessa maneira, é o valor integral do imposto. Não necessitando realizar o pagamento, visto que é necessário estar devidamente regularizado e registrados nos respectivos órgãos responsáveis – consultar cada Estado para saber suas atribuições.

Leia mais: COMEÇOU! IPVA 2023 pode ser quitado com 32% de DESCONTO

Profissões que não pagam IPVA

Embora hajam outras maneiras de não pagar o IPVA, a maneira mais buscada é sem sombra de dúvidas em relação a ocupação profissional. Visto que muitas pessoas sonham em não pagar esse imposto que é cobrado todos os anos – que de acordo com o veículo, pode ultrapassar os R$ 1 mil reais!

Entrementes, gostando ou não, é necessário que o pagamento seja feito, caso contrário, o veículo poderá ser apreendido em alguma blitz e as multas e taxas são bem mais caras – visando que para retirar o veículo, é necessário quitar todos os débitos e ainda o ‘aluguel’ do pátio do DETRAN.

Por isso, estar com os débitos do veículo em dia é a melhor escolha a ser feita sem sombra de dúvidas! Entrementes, quais são essas tão sonhadas profissões que isentam seus trabalhadores de pagarem o IPVA?

Taxistas e Mototaxistas;

Donos de veículos voltados à construção civil;

Donos de veículos voltados à agricultura;

Donos de ônibus ou vans usados de maneira exclusiva para o transporte escolar;

Importante: É um benefício individual de cada Estado – somente alguns estados brasileiros dão essa isenção, como é o caso de Minas Gerais.

Ademais, é necessário entrar em contato com os demais órgãos responsáveis para se obter isenção através das outras vias: como é o caso do ano de fabricação do veículo ou portar alguma doença. Entrementes, as profissões citadas acima são isentas do IPVA.

E então, o que achou? Pronto para trocar de profissão (haha)!