Mais aperto! Gás de cozinha deve enfrentar NOVA ALTA; veja o preço

A inflação brasileira é algo que tem dificultado a vida dos cidadãos no país. O preço de praticamente tudo aumentou nos últimos anos, especialmente durante a pandemia. Muitos produtos essenciais se tornaram quase artigos de luxo na casa das pessoas. Um deles é o gás de cozinha, o qual deverá sofrer um novo aumento até o final de dezembro ou já em janeiro de 2023.

Vale lembrar que há 3 anos, era possível encontrar o botijão padrão de 13 kg por cerca de R$ 60. Hoje, o produto já atinge a casa dos R$ 140 em alguns municípios, o que soma uma alta de quase 130%. Os dados levam em consideração informações divulgadas pela própria Agência Nacional do Petróleo (ANP).

Novo aumento do gás de cozinha foi anunciado

É importante entender que hoje, no Brasil, quem dita o preço dos combustíveis é a Petrobras. A empresa é uma estatal, com maior acionista sendo o Estados brasileiro. No entanto, uma série de privatizações em células da empresa fez com que fatores externos interferissem de modo mais incisivo.

O governo federal perdeu o controle e, ao que indicam os analistas, o interesse em controlar melhor as políticas internas da companhia. Isso faz com que a Petrobras adote uma política de pareamento de preços com o que é aplicado no exterior, sendo que o valor dos produtos internos fica calculado na taxa de câmbio em dólar. Logo, sempre que o mercado sofre variações, isso impacta o preço dos combustíveis e do gás de cozinha.

Por isso, embora o preço não seja o maior já calculada para o gás de cozinha, a ANP acredita que o valor médio do botijão de 13 kg saia por R$ 109. O preço é variável em cada estado da federação, sendo esta apenas uma média.

Valor do produto pode cair em 2023

Conforme já anunciado pelo novo governo que assume em 1º de janeiro de 2023, a pretensão é a de controlar melhor o preço das produções internas, inclusive da Petrobras. Isso fará com que o preço de combustíveis e, especialmente, o do gás de cozinha se tornem mais acessíveis.

É preciso lembrar que, de acordo com dados oficiais, cerca de 14 milhões de brasileiros deixaram de cozinhar em fogão à gás e voltaram a utilizar lenha. Isso se deve a alguns fatores de desvalorização do salário e do aumento de itens essenciais, entre eles o gás de cozinha.

Para amenizar o problema, o atual governo criou um vale gás para quem recebe Auxílio Brasil. Contudo, os dois programas tiveram suas últimas parcelas pagas no último dia 23.

