Comunicado de ÚLTIMA HORA: bancos e INSS tem atendimento especial de fim de ano

Todo brasileiro sempre precisa resolver um problema de última hora, seja em uma agência bancária ou no INSS, todavia, no natal e final de ano alguns horários acabam mudando e pegando algumas pessoas desavisadas. E como há uma boa parte da população que precisa se deslocar grandes distâncias para chegar em tais locais, sempre é bom ficar ligado aos horários de atendimento nesta reta final de 2023. Por isso, confira o que fica aberto e o que fecha, além dos horários especiais que irão haver.

Não haverá tantas mudanças no INSS

Em nota, o INSS já informou que nesta reta final de ano irá manter normalmente os atendimentos presenciais, como de costume. O costume é que só não funcione nas vésperas do Natal e do Ano Novo, contudo, nesse ano de 2023, as vésperas cairam justamente em um sábado, portanto, não há motivos para alterações.

A única mudança notória que irá ocorrer, será no atendimento da Central Telefônica, por intermédio do número 135. Ou seja, ficará da seguinte maneira: Entre os dias 24 e 31 de dezembro, haverá atendimento humano normalmente, das 07 da manhã até às 04 da tarde. E no dia 25 e 1° de Janeiro, não haverá atendimento humano de maneira alguma; Ao passo que o atendimento eletrônico será mantido em todos os dias.

Caso o usuário precise realizar apenas um atendimento pontual, ele poderá baixar o aplicativo Meu INSS e realizar várias ações, como agendar atendimento presencial, consultar saldo etc.

Agora confira o que mudará nas Agências Bancárias

De acordo com a Federação Brasileira de Bancos, os atendimentos do setor na reta final do ano terá algumas alterações, vale salientar que aos finais de semana, não é de costume ocorrer atendimento presencial, por isso, o feriado não irá prejudicar esses períodos citados, mas o atendimento nos caixas eletrônicos sempre permanecem.

As únicas datas que realmente vão ocasionar mudança serão as principais, a saber, 24 e 25 de dezembro e 31 de dezembro e 1 de janeiro. Assim, a programação terá uma mudança.

Dia 29 de dezembro será o último dia que terá atendimento bancário presencial neste ano e nos dias 30 de dezembro já não haverá expediente, tampouco as agências abrirão para atender ao público. Assim, os atendimentos presenciais só retornarão no dia 02 de janeiro, isto é, primeiro dia útil de 2023.

A saber, os boletos que vencem nas datas mencionadas, ou seja, que o atendimento bancário não estará funcionando, poderão ser pagos no dia útil posterior. Lembrando, que o sistema de transação de dinheiro (O PIX) não sofrerá dano algum, funcionando normalmente.

