CUIDADO! Estas comidas de Natal podem tirar a vida do seu pet

Há pets mais chegados que parentes, não é? Muitas pessoas fazem questão de estar com os seus animais de estimação até mesmo na hora das refeições, compartilhando de tudo! Nesta ceia, é importante se atentar ao que pode ou não dar pra ele degustar – algumas comidas de Natal podem ser bem prejudiciais à saúde: bem como doces, comidas oleosas, fermentados, etc. Evite problemas, veja abaixo algumas das comidas que podem até mesmo tirar a vida do seu pet. Todo cuidado é pouco!

Todo cuidado é pouco!

Há uma série de alimentos que podem tirar a vida do seu pet, entretanto, em épocas festivas o cuidado deve ser redobrado! Porque é o momento que essas comidas mais aparecem na mesa dos brasileiros – e na hora daquele olhar de ‘pidão’ é importante não dar o braço a torcer e prezar pela saúde do bichinho.

Veja quais são os alimentos proibidos e o porquê não dá-los aos pets!

Peru e aves

Embora a tradição seja o Peru assado no forno, é comum que algumas famílias substituam o Peru por outras aves – como frango e até mesmo o chester. Entrementes, há um paralelo entre eles que não permite que os pets degustem da refeição: a gordura contida na pele dessas aves.

Sem contar que geralmente a ave é acompanhada de outros aperitivos também gordurosos: como é o caso do bacon, molhos, etc. Podendo causar um excesso de gordura no organismo do pet, consequentemente, inflamando o pâncreas e causando sérios problemas.

É altamente recomendado não oferecer o item mais importante da ceia para o seu pet.

Pão

Não tão comum, mas é importante sequer oferecer o tradicional pão acebolado aos pets. Primeiramente, o pão (e até mesmo doces) é recheado de ativos fermentados, causando um desalinhamento metabólico e inchaço abdominal no animal. Sem contar que a cebola pode ser benéfica aos humanos, mas para os pets é completo veneno! Podendo causar intoxicação e dependendo da quantidade, até mesmo anemia.

Um grande exemplo são as bebidas alcoólicas: que se fossem ingeridas pelo pet causariam mais ou menos as mesmas consequências.

Doces e chocolates

Todo cuidado é pouco, ainda mais nesse alimento! É comum que crianças acabem dando seus chocolates para os pets, mas isso é altamente arriscado! A ingestão de chocolate ou quaisquer outros doces podem ocasionar uma grave intoxicação – porque algumas das proteínas existentes em sua composição não são ‘quebradas’ pelo organismo do animal.

Ademais, todos os outros doces também são prejudiciais: por n motivos – em especial pelo excesso de açúcar contido na maioria deles!

Frutas

Sem sombra de dúvidas é o alimento mais saudável dos itens citados nesta lista, entretanto, é muito comum a presença de uvas no Natal – e elas possuem o mesmo princípio da bebida alcoólica, sendo uma fruta muito tóxica para os cães – seja fresca ou passas! Podendo causar vômitos, diarreia e até mesmo doenças renais.

Ademais, é ideal consultar o veterinário a fim de saber as frutas que o seu pet pode ingerir – que no geral são morangos, mangas, cerejas, etc.

Leia mais: IMPRESSIONANTE! Temas mais buscados do Google em 2022

Cuide bem dos seus pets nesta ceia de Natal

Portanto, é ideal não esquecer da saúde do pet – e comprar as refeições adequadas para ele, a fim de que todos venham cear – cada um do seu jeito. A típica ração e se preferir carnes e frutos do mar especialmente preparados para eles! Que no geral são refeições sem muito sal, açúcar ou gorduras.

Evite problemas e aproveite ao máximo a ceia da véspera de Natal – ao lado de quem ama, devemos cuidar bem!

Veja também: Mande MEMES de Natal aos seus amigos com estes 5 apps