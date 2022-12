CadÚnico terá novas vagas em 2023 para receber benefícios do governo

Faltam poucos dias para o início do novo Governo, inúmeras mudanças são pautadas e terão um grande impacto nos primeiros dias do ano – entrementes, um dos setores que mais vai mudar será dos benefícios sociais. O CadÚnico é a ponte entre todos os programas sociais, e sofrerá alterações em 2023! É importante estar atento a todas elas e evitar dores de cabeça logo no início do ano!

CadÚnico e salário mínimo 2023

Os programas sociais do Governo são voltados para as famílias que vivem em vulnerabilidade econômica – a fim de filtrar essas pessoas são propostos requisitos mínimos para ingressar no CadÚnico e ter direito aos auxílios – como o Bolsa Família 2023, Vale-Gás 2023, etc.

Sendo eles: valores máximos de renda per capita ou por família. Com a mudança do valor do salário mínimo para R$ 1.302 – o valor máximo per capita para participar dos programas é de R$ 651 ou renda total de R$ 3.906 (até 03 salários mínimos).

Com isso, as novas medidas passarão a ser válidas a partir do dia 1 de janeiro de 2023 – visto o próximo ano possui como principal intuito alcançar o máximo possível de pessoas em extrema pobreza.

Pente fino em alguns programas sociais

Para o novo Governo os últimos quatro anos foram marcados por fraudes nos programas sociais – a fim de evitar isso e reduzir custos, haverá uma forte fiscalização nos beneficiários – principalmente do Bolsa Família, que em 2023 algumas pessoas já deixarão de receber o benefício.

Algumas famílias acabaram se dividindo: a fim de criar Cadastros Únicos individuais – recebendo então 01 benefício por membro, prática que é proibida pelas regras do programa. Em 2023 a categoria de famílias unipessoais serão fiscalizadas com mais vigor – a fim de evitar possíveis fraudes e conceder o auxílio para quem de fato precisa.

Concedendo dessa maneira, novas vagas para as pessoas que de fato precisam! Em 2022, mais de 5 milhões de famílias unipessoais receberam as parcelas do Auxílio Brasil!

Novos valores em 2023

Os benefícios concedidos através do CadÚnico possuem como base o salário mínimo anual – com o aumento do salário mínimo para R$ 1.302, os benefícios como Vale-Gás e demais auxílios devem aumentar. Alguns são proporcionais ao salário, outros nãos. No caso do Bolsa Família 2023, tudo indica que continuará sendo pago com parcelas de R$ 600 reais – mas ainda não há nada oficial.

Para mais informações acerca dos benefícios sociais, exclusões, etc. Consultar o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) a fim de atualização de cadastro e demais processos envolvendo os programas sociais públicos.

Ademais, basta aguardar as novas informações oficiais do novo Governo – visto que ainda há muitas lacunas, no qual até mesmo alguns ministérios ainda estão sendo definidos: e será necessário alguns dias a fim de que tudo fique alinhado e o Brasil comece a andar novamente após a transição – visto que é um processo desgastante; mas nos primeiros cem dias do novo ano muitas mudanças e novidades virá!

