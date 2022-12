Atrasou os boletos da faculdade? Veja como renegociar com o governo

O atraso dos boletos da faculdade acaba sendo uma realidade comum para muitas pessoas que decidem estudar em instituições que não sejam gratuitas.

Obviamente, não se trata de algo planejado. Afinal, ninguém simplesmente escolhe ter uma dívida. Logo, quanto antes esse cenário puder ser revertido, melhor. Até mesmo para que os estudantes com os respectivos débitos em aberto não tenham o nome negativado, por exemplo.

E, para uma grande parcela de estudantes das faculdades particulares, já é possível recorrer à renegociação, como será explicado na leitura a seguir.

A renegociação dos boletos da faculdade em aberto é voltada para estudantes específicos

É extremamente importante entender que, no que diz respeito aos boletos atrasados e que precisam ser renegociados diretamente com o governo, têm direito à renegociação somente aqueles estudantes que aderiram ao FIES.

Trata-se do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior, criado para que estudantes de baixo poder aquisitivo pudessem ter acesso ao financiamento do ensino superior em faculdades particulares.

Ocorre, porém, que justamente por se tratar de um financiamento, caberia aos estudantes (ou pessoa solicitante, de sua família) arcar com os pagamentos das respectivas parcelas, o que nem sempre foi honrado por todos os inscritos, independentemente do motivo.

E, uma vez que os boletos da faculdade ficaram em aberto, criou-se uma dívida junto ao governo, que precisa ser paga para que não haja negativação do nome do indivíduo junto aos órgãos de proteção ao crédito, nem nenhum outro tipo de penalidade.

Veja também: Auxílio Brasil acabou! O Bolsa Família será melhor?

Etapas para solicitar a renegociação

Estudantes e ex-estudantes que aderiram ao FIES e ainda estão com os boletos da faculdade em atraso agora contam com um meio muito simples de regularizarem essa situação.

Lançado em setembro, o aplicativo FIES Caixa permite que a dívida seja paga com descontos que podem chegar a 99%. Mas é preciso correr, pois este serviço ficará disponível somente até o dia 31 de dezembro.

O processo, como um todo, é muito simples:

Basta baixar o aplicativo na loja de apps utilizada pelo estudante e, sem seguida, verificar se a opção de renegociação dos boletos da faculdade está disponível.

Se estiver, será hora de utilizar o simulador que será disponibilizado, a fim de escolher as melhores condições de pagamento.

O mesmo pode ser feito por meio do site www.sifesweb.caixa.gov.br durante os dias úteis, na faixa de horário das 09h00 às 19h00.

Caso tenha qualquer tipo de dúvida ou dificuldade, o estudante (ou ex-estudante) poderá utilizar este mesmo site para obter mais informações ou, se preferir, poderá ligar no 0800 726 0101.

Lembrando que tanto o site quanto o aplicativo oferecem diversas funcionalidades, possibilitando que o usuário verifique seus dados cadastrais e gere boletos, por exemplo.

Veja também: Quem é MEI receberá Bolsa Família em 2023? Descubra aqui