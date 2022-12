MEI? Veja estes SITES para empreender SEM INVESTIR

São várias categorias existentes que o MEI (microempreendedor individual) pode se encaixar, e algumas delas sequer necessita de um investimento prévio. O mercado de profissionais freelancer cresce cada vez mais no país, muita das vezes sequer necessitando de um diploma de curso superior ou técnico. Alguns sites facilitam o acesso dos MEIs a essas oportunidades: sendo o primeiro passo para entrar no mercado de trabalho e conseguir os primeiros centavos com à internet dentro do mercado digital. Veja abaixo quais sites oferecem oportunidades para empreender sem investimentos!

Por que começar a usar sites para empreender?

Todo MEI sonha em ter um negócio próprio, e esses sites direcionam os profissionais a clientes reais! Quando se usa o termo sem investimento, significa que não é necessário pagar nada para começar – entretanto, é obrigatório na maioria das vezes ter um computador ou celular mediano.

As formas de empreendimento no mercado digital são todas online em sua grande maioria, e necessita de um computador ou celular para a realização das tarefas – que muita das vezes são bem fáceis!

Na internet existem as redes sociais, websites como este, canais no YouTube, etc. E tudo isso acontece por intermédio de pessoas: profissionais que em sua grande maioria são freelancers e MEI.

Ser MEI não significa ter uma empresa física, mas sim, ser um empreendedor – e é possível empreender muito bem com o seu trabalho; alguns trabalhos podem ser pegos até mesmo com os conhecimentos que você já tem!

Como empreender sendo MEI com sites?

O primeiro passo é entender a necessidade do mercado e ver em qual setor você mais se identifica. As profissões autônomas mais procuradas na internet são as seguintes:

Redator – A princípio, é necessário ter apenas o domínio da língua portuguesa. Posteriormente, o redator acaba ganhando experiência e entendo como funciona a estrutura de textos para web, blogs, etc. Podendo obter capacitação dentro do âmbito com cursos que o ajudam a se destacar ainda mais no mercado.

Social Media – É o responsável por organizar as redes sociais de determinada empresa ou figura pública. Às vezes o Social Media também é o responsável pela criação das artes – mas muitas vezes ele atua somente no planejamento das postagens e medição de métricas para as redes sociais.

Tradutor – Para quem sabe outro idioma, é um ramo bem concorrido! Sempre aparecem trabalhos de tradução, no qual as empresas necessitam que os textos em português sejam traduzidos para algum outro idioma específico, e claro, se encaixe nos padrões exigidos – podendo muita das vezes traduzir até mesmo livros inteiros.

Fotógrafo – Para quem se aventura no meio fotográfico, há empresas que buscam profissionais na área para cobrir eventos políticos, privados, públicos, etc. Muita das vezes não precisando sequer de equipamentos profissional, mas de habilidade e uma boa câmera.

Sem contar as demais categorias existentes, que podem ser vistas diretamente nos sites para empreender. É válido ressaltar que após encontrar a categoria que mais se encaixa, é a hora de pôr a mão na massa!

Encontrando sites para empreender

As plataformas para empreender são sites freelancer, que ligam pessoas a empresas – no qual ajudam a fechar contrato de prestação de serviço e recebem uma porcentagem por isso! É interessante saber que muitas plataformas podem cobrar até 20% do valor total do serviço – entretanto, para evitar prejuízos é bom preçear corretamente o serviço.

Get Ninjas;

Wornaka;

99Freelas;

FreelaWeb;

Trampos.co;

Embora existam vários e vários, os sites acima são os mais procurados por profissionais e empregadores: uma dica extra é usar o Linkedin como rede social – preenchendo o seu perfil de profissional e assim tendo chance de empresas se conectarem a você a fim de conhecer um pouco mais sobre os serviços.

Dentro dessas plataformas existem diversas subcategorias de serviços – no qual você pode adentrar, se especializar e como a empreender já em 2023 nesse mundo digital!