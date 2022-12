Netflix endurece medidas para quem compartilhar senha; você pode ser monitorado

Não é de hoje que se ouve falar na possibilidade de uma pessoa que compartilhar senha da Netflix ser penalizada de alguma forma.

Ocorre, porém, que muito do que se falava a respeito até alguns meses atrás era pura especulação. Mas, agora, o assunto de fato começou a ficar mais sério, de acordo com decisões que estão em andamento no Reino Unido.

Composta pelos países Irlanda do Norte, Escócia, Inglaterra e País de Gales, essa é uma das regiões que mais utilizam esse e outros serviços de streaming. Não sendo de se espantar que as iniciativas para combater o compartilhamento de senhas tenham sido criadas pelo UPO (Escritório Britânico de Propriedade Intelectual).

Compartilhar senha da Netflix pode ser considerado crime

Uma pessoa assina a Netflix para poder consumir os conteúdos do catálogo em seu celular, notebook ou televisão. Um amigo descobre a respeito dessa assinatura e pede a senha “emprestada”, para também poder assistir algumas coisas, principalmente quando o aplicativo não estiver sendo usado pelo assinante.

E é assim que começa o que, para o UPO, se caracteriza como uma prática que se assemelha à pirataria. Afinal, compartilhar senha permite que uma segunda pessoa tenha acesso gratuito a algo que é pago e, assim, não permite que os criadores das obras audiovisuais sejam remunerados pelos trabalhos realizados.

Lembrando que cada obra publicada na plataforma está sob a Lei de Propriedade Intelectual.

Considerando todo esse contexto, o compartilhamento citado pode, sim, ser considerado crime. Porém, ainda não foram dados os passos necessários para que o projeto que visa punir tal compartilhamento de fato vire uma lei.

Um dos motivos que dificultam a ida para uma próxima etapa é o fato de que milhões de pessoas já aderiram ao ato de compartilhar senha, e muitas outras ainda podem começar a fazer isso a qualquer momento, tornando extremamente difícil a tarefa de monitoramento.

Há, ainda, o quesito financeiro: para de fato fazer a lei valer (caso ela venha a existir), será preciso que o governo britânico invista ainda mais em fiscalização.

A medida visa proteger outras empresas de streaming

Para os assinantes (e futuros assinantes) dos serviços de streaming, é importante compreender que essa possível lei não está restrita somente à Netflix, que é uma das empresas mais famosas do mundo no que diz respeito a esse nicho.

Outras plataformas, como Disney Plus e Prime Video, também passam pelo mesmo problema.

Portanto, caso venha a de fato sair do papel, a lei idealizada pelo Escritório Britânico de Propriedade Intelectual exigirá mais cautela da parte de todos. Afinal, embora ainda não tenha sido anunciada qual seria a penalidade, certamente será algo com o que nenhuma pessoa gostaria de lidar, mesmo que seja somente o pagamento de uma multa.

