Sua chance! Senai está com 5.000 vagas para cursos EaD em todo o Brasil

Muitos acreditam na sorte, todavia, há quem diga que sorte é simplesmente o encontro da oportunidade com uma pessoa preparada. E é exatamente por isso que se faz importante a capacitação. E pensando nisso, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, popularmente conhecido por Senai, está ofertando 5 mil vagas de cursos a distância, são inúmeras vagas para você se capacitar e ter mais chances no mercado de trabalho. As áreas disponíveis irão variar de acordo com a região, mas há cursos voltados para o setor de alimentação e bebidas, informática, eletrônica etc.

Confira os cursos por estado

São Paulo

O Senai de São Paulo está disponibilizando uma gama de cursos e todos são totalmente gratuitos, além disso, todos que concluírem, terão direito ao certificado de conclusão. Segundo as informações, uma das principais regras é o término do curso em no máximo 21 dias, lembrando que as aulas estão disponíveis 24 horas por dia e 7 dias por semana.

Rio de Janeiro

O Senai da capital carioca também está oferecendo cursos de capacitação para quem tiver interesse, os estudos devem ser iniciados em 2023. Os cursos que estão disponíveis envolvem a área automotiva, audiovisual, edificações entre outros.

Lembrando que são áreas que o Senai percebe que há uma grande recorrência de vagas no estado. Portanto, concluir o curso com êxito é o primeiro passo para conseguir uma boa vaga.

Distrito Federal

Como é notório, as oportunidades são para vários estados. No caso do Distrito Federal, os cursos são oferecidos no formato híbrido e são quase 4 mil vagas somente no estado. Os cursos duram 1 ano e meio.

No formato híbrido, o curso é ministrado tanto online quanto presencial. Isto é, das 1.200 horas dos cursos, 20% dela é presencial. Vale lembrar que os estados da Paraíba e da Bahia também estão oferecendo capacitações.

Veja também: Mais de 1,3 mil empregos para nível médio; até R$ 8.000

Inscrições e como se preparar para o primeiro emprego

As inscrições podem ser realizadas no próprio site do Senai de sua região, facilmente encontrado pesquisando no Google o termo ‘Senai + Estado’. Lá terá a opção de sua inscrição online, todavia, provavelmente, também estará disponível um número de telefone, onde você pode estar ligando e perguntando sobre o assunto.

E durante o seu curso, é de suma importância que você se aprofunde em cada assunto, para que posteriormente, após o término dele, você tenha total domínio do conteúdo e esteja apto a procurar um emprego.

Geralmente, os empregos requerem uma certa experiência, todavia, se você conseguir ir para uma entrevista, sempre deixe claro, que sua falta de experiência na área, pode ser compensada com o domínio teórico dos assuntos e que em breve, você será tão bom quanto os demais.

Ou seja, confiança nesses momentos é crucial, e para isso, um curso sólido é importante. Portanto, confira os cursos do Senai em sua região e se prepare para uma mudança de vida.

Veja também: É mais FÁCIL encontrar emprego com estes 9 cursos técnicos no currículo