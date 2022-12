Novo CONCURSO do Banco do Brasil LIBERADO! 6 mil vagas no total; veja o salário

O Concurso Público é a chance que várias pessoas têm de mudar de vida, pois conseguem ter uma grande estabilidade em sua vida, pois em regra, quem é concursado não pode ser demitido, apenas em casos específicos. E o concurso da vez, é o do Banco do Brasil, o editou já está liberado. Ao todo, serão ofertadas 6 mil vagas, sendo que de imediato, serão ofertadas 4 mil vagas e 2 mil para cadastro reserva. O nível do concurso é apenas médio.

Período de inscrições e valores

As inscrições irão ocorrer entre os dias 23 de dezembro e o dia 24 de fevereiro de 2023. O valor da inscrição é de R$ 50. As vagas serão divididas entre agente comercial e agente de tecnologia. Ambos oferecem 2.000 vagas imediatas + 1000 de cadastro reserva.

Quem for aprovado no concurso, terá a chance de trabalhar em vários estados, como Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe, Tocantins e no Distrito Federal.

A remuneração é de R$ 3.622,23 com vários benefícios, a saber:

Auxílio Alimentação/Refeição e cesta alimentação; Auxílio-transporte; Participação nos lucros da empresa, o valor é pago duas vezes ao ano; Planos odontológico e de saúde; E vários outros benefícios.

Veja também: Quer ser um GÊNIO? Desenvolva estes 5 hábitos em sua vida

Entenda como funcionará as provas e dicas de como se preparar

Vale lembrar, que além da clássica prova objetiva, ocorrerá outras etapas, como a Prova de Redação, que também terá seu caráter eliminatório, a verificação da autodeclaração que é prestada por candidatos que entrarem nas cotas raciais e os procedimentos admissionais e a perícia médica.

A data da prova será no dia 24 de abril de 2023, o tempo disponibilizado para responder as 70 questões será de 5 horas. E elas estarão divididas entre os conhecimentos básicos e os específicos

Como se preparar para a prova

Até o dia da prova, há um longo período, todavia, é de suma importância ter um método de estudos apropriado até lá. Portanto, veja as matérias que estarão presentes no edital, e veja quais você possui mais dificuldades. Assim, você irá estudá-las com mais força do que as demais.

E nunca esqueça de um bom cronograma de revisões, isto é, aprenda como revisar da melhor maneira todos os conteúdos, pois conteúdo não revisado é conteúdo esquecido. E se adeque a responder simulados, de preferência, todos os finais de semana, para que você consiga se adaptar a quantidade de questões e entender como elas serão cobradas.

Veja também: Trabalho e mais dinheiro para TODOS estes signos; veja a lista