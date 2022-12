ACABOU! Última parcela do Auxílio Brasil será paga nesta sexta-feira (23/12)

A última parcela do Auxílio Brasil será paga nesta sexta-feira (23) para todos os beneficiários, conforme consta no calendário oficial – o qual você pode conferir mais abaixo neste texto. No entanto, não é modo de expressão, esta será a última parcela definitiva do benefício.

Contudo, isso acontece porque o Auxílio Brasil deixará de existir em 2023. O programa batizado no governo Bolsonaro (PL) passa a ter seu antigo nome de volta e será chamado de Bolsa Família. Além disso, o valor será maior.

Bolsa Família será maior do que o Auxílio Brasil

O valor pago dentro do Bolsa Família será mais generoso que o atualmente oferecido pelo governo. Isso porque o valor atual é de R$ 400, mas conta com uma medida emergencial que aumentou para R$ 600 apenas até dezembro.

Enquanto isso, o Bolsa Família iniciará já na casa dos R$ 600 e ainda vai pagar mais R$ 150 para cada criança menor de 6 anos que houver na família.

Veja o calendário da ÚLTIMA parcela do Auxílio Brasil em dezembro

Confira o calendário de pagamentos da última parcela do Auxílio Brasil:

Número do último dígito do NIS: 1 – pagamento em 12 de dezembro;

Número do último dígito do NIS: 2 – pagamento em 13 de dezembro;

Número do último dígito do NIS: 3 – pagamento em 14 de dezembro;

Número do último dígito do NIS: 4 – pagamento em 15 de dezembro;

Número do último dígito do NIS: 5 – pagamento em 16 de dezembro;

Número do último dígito do NIS: 6 – pagamento em 19 de dezembro (alterado para dia 17);

Número do último dígito do NIS: 7 – pagamento em 20 de dezembro;

Número do último dígito do NIS: 8 – pagamento em 21 de dezembro;

Número do último dígito do NIS: 9 – pagamento em 22 de dezembro;

Número do último dígito do NIS: 0 – pagamento em 23 de dezembro.

Descubra como consultar as informações do Bolsa Família para 2023

Como já foi confirmado pelo governo que irá assumir o Brasil em 2023, o valor do Bolsa Família se manterá o mesmo e deve ficar em R$ 600.

Para consultar o saldo e as informações, basta fazer o seguinte:

1: acesse o aplicativo do Auxílio Brasil, tanto na App Store quanto na Play Store;

2: informe o seu CPF;

3: digite a senha cadastrada;

4: clique em consultar valores.

Se preferir, você pode entrar em contato com o Ministério da Cidadania por meio do telefone 121, ou pelo 111 da Caixa Econômica Federal.

