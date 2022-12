Estas 15 doenças dão direito à APOSENTADORIA por invalidez no Brasil

Muitos brasileiros não podem trabalhar por possuírem alguma doença ou condição crônica que os deixem inválidos! Como é o caso de pessoas que sofreram algum tipo de acidente ou possui doenças que comprometam a sua vida profissional – o incapacitando de trabalhar a fim de obter o seu sustento. Pensando nisso, o Governo Federal criou através do INSS a aposentadora por invalidez – que garante um benefício mensal vitalício para os brasileiros que se encaixam dentro dos requisitos solicitados. Veja abaixo quem tem direito ao benefício e qual será o valor em 2023.

Aposentadoria por invalidez em 2023

Embora não exista uma lista oficial das doenças que dão garantia à aposentadoria por invalidez – é possível ter uma base com informações oriundas do INSS acerca de algumas condições que garante oficialmente o benefício aos brasileiros.

Visto que é dedicado a pessoas que não possam trabalhar de maneira alguma – em razão da sua condição física ou mental; e claro, tudo passa por uma Perícia Médica, a fim de avaliar o quadro e comprovar a necessidade do benefício.

Sendo necessário que o beneficiário seja segurado pelo INSS, com pelo menos 12 contribuições nos últimos 12 meses – período de carência. Entrementes, há caso que não é necessário que o período de carência seja cumprido, sendo eles:

Quando o beneficiário for acometido por invalidez oriunda de acidente de qualquer tipo, com ou sem relação com a sua atividade profissional;

Quando o beneficiário comprovar atividade rural nos últimos 12 mesmo – mesmo sem ter solicitado ainda o pedido de aposentadoria;

Quando o beneficiário possuir algum tipo de doença presente na lista do Ministério da Saúde que seja considerada grave, incapacitante e irreversível.

Ademais, os beneficiários deverão seguir as regras estipuladas por lei – aguardando o período de carência e fazendo a solicitação da petição de abertura do processo de aposentadoria por invalidez em 2023.

Leia mais: DESCUBRA se você também terá depósito EXTRA do INSS

Qual o valor da aposentadoria por invalidez em 2023?

Depende do período de contribuição do beneficiário. Brasileiros que contribuíram por mais de 20 anos têm direito a receber mais ou menos 60% e mulheres com mais de 15 anos recebem a mesma porcentagem – com agregantes de 2% por cada ano que o beneficiário contribuiu; chegando ao patamar máximo de 100%.

Visto que se houver a real necessidade de um acompanhante particular vitalício, o benefício sofre um acréscimo de 25%. Ocorrendo em casos como de cegueira total, paralisia dos braços ou pernas, perda de no mínimo nove dedos, etc.

Doenças que garantem o direito à aposentadoria por invalidez em 2023

Problemas mentais;

Cegueira parcial ou não;

Tuberculose crônica

Doença de Parkinson;

Hanseníase;

Radiação (beneficiários que solicitarem o recurso deverão passar por Perícia Médica rigorosa para avaliar a causa)

Neoplasia maligna;

Dentre outras doenças, que podem ser vistas diretamente pelo site oficial do Governo, ou então, através do atendimento gratuito do INSS pelo número 135 ou vias digitais! Entrementes, para demais conclusões, uma agência INSS pode ser consultada.