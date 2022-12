CONFIRMADA a volta do horário de verão? Confira!

Metade do Brasil é dividido por pessoas que querem e não querem a volta do horário de verão. O novo presidente eleito Lula da Silva, em sua campanha e logo após da vitória foi um dos primeiros assuntos que ele destacou, o presidente até chegou a fazer uma enquete no Twitter perguntando se volta ou não o horário de verão, para assim saber a opinião de seus eleitores.

Na enquete, o sim ganhou com 66,2% (que é entre 2,3 milhões de votos) e o não ficou com 33,8%. O interessante é que até os famosos entraram na dinâmica, cerca de quatro dias antes do presidente fazer a enquete no Twitter, o ator Bruno Gagliasso utilizou a rede social e marcou o Geraldo Alckmin em uma publicação pedindo para incluir o horário de verão no plano de transição.

Alckmin respondeu o ator com dois emojis onde mostrava que ele estava anotando o pedido, e logo após isso Lula lançou a enquete.

Conheça algumas vantagens que o horário de verão traz

Uma das vantagens que esse horário pode trazer é a economia de energia. Segundo a análise da Amanda Schutze, que é coordenadora de energia no Climate Policy (CPI) e também professora da PUC-RJ, que mesmo com a redução com o horário de verão, não está sendo tanto capaz de reduzir o consumo de energia igual antes pois hoje em dia o padrão de consumo mudou.

A mesma informou que hoje em dia, o pico de consumo de energia está entre 14h às 16h, não é mais no início da noite igual antigamente, ou seja, o consumo está passando por mudanças ao longo desse tempo. Com isso, não traz o mesmo efeito que antes do horário de verão. Antigamente, o pico era no final de tarde para a noite, mas da mesma maneira a Amanda também informa que se o horário voltar vai ajudar em algo e em alguma redução.

O horário de verão não prejudica o setor elétrico, o que já é um ponto positivo, além de estar incluído outros fatores como a ajuda para os comércios, por exemplo, com um maior tempo de claridade, os comércios podem ter mais movimentos e clientes.

Segurança nas ruas

Com esse maior tempo de luz natural, pode ajudar a trazer mais seguranças nas ruas evitando roubos, assaltos, e até mesmo para as pessoas se sentirem mais confortáveis ao andar na rua sozinha, principalmente para mulheres. Claudio Frischtak, que é sócio da consultoria Inter.B, também concorda e analisou esse estudo em um artigo com o tema coautoria publicado em 2019.

Um estudo que podemos destacar aqui também, é um que foi realizado no ano de 2016 pelos pesquisadores da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), que trouxe dados nas pesquisas sobre ocorrência de acidentes entre o ano de 2007 e 2013. E nesse estudo destacou que, os estados que aplicaram o horário de verão tiveram uma redução de 10% dos acidentes.

Então percebemos que esse horário não é seguro apenas para quem anda a pé e terá mais luz natural e sim também para os motoristas terem maior atenção e cuidado nas pistas, ou seja, esse horário ajuda o motorista a ter uma melhor comportamento de direção.

