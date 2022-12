Renda extra ainda em 2022 veja 7 boas opções

Época de fim de ano com festas, eventos e presentes, contas de janeiro vindo aí… É preciso estar bem preparado para dar conta de tudo e, se você está com o orçamento apertado ou só quer fazer uma renda extra, temos boas dicas para você!

As opções para fazer um dinheiro extra nesse final de ano podem se encaixar bem com o seu perfil e você pode, inclusive, combiná-las de acordo com a sua disponibilidade.

Sendo assim, veja quais são as 7 melhores opções para conseguir essa renda adicional e, o melhor, de forma rápida.

Renda Extra

A renda extra é aquela remuneração adicional que não é a sua principal fonte financeira e se constitui a partir de um trabalho ou atividade alternativa quando o indivíduo quer/precisa de mais dinheiro.

Nesse sentido, é válido ressaltar que o descanso do final de ano e o tempo com a família são pilares também fundamentais da vida humana e não devem ser “sacrificados” pelo dinheiro.

No entanto, existem casos que deixam essa relação mais clara. Então, quando é recomendado a procura por alguma atividade que vai te fazer receber uma renda a mais?

Em primeiro lugar, o mais comum é quando o orçamento está apertado e o indivíduo precisa encontrar meios de conseguir mais dinheiro para sair do sufoco.

Além disso, se a sua ocupação principal não te toma mais tanto temo assim e você tem alguns períodos livres na sua semana na qual você quer preencher, um trabalho a mais é uma boa pedida!

Há também os casos em que as pessoas quem juntar um dinheiro maior para uma compra ou alguma viagem específica. Por isso, uma atividade temporária pode ser uma boa.

7 opções para você que quer fazer uma renda extra

Seja por qual motivo for, se você deseja fazer uma renda extra nesse final de ano, veja quais são as melhores opções:

1. Pesquisas online

São diversos os sites e aplicativos que pagam para que você responda perguntas online. Nesse caso, o site Toluna é uma boa opção, onde você junta pontos e faz uma renda extra.

2. Aulas particulares

Seja de línguas, música, tecnologia ou uma matéria específica… se você tem conhecimento na área, a virada de ano é um bom momentos para que você comece a ofertar aulas. Isso porque é comum que as metas das pessoas envolvam começar coisas novas e aperfeiçoar habilidades e conhecimentos.

Por isso, investir em aulas particulares pode ser uma boa opção para você começar desde já!

3. Bazar

Além de dar uma limpa no seu guarda-roupas, abrir uma lojinha online é uma ótima opção para fazer uma renda extra! Mesmo vendendo as peças por um valor baixo, é melhor do que descartar aquilo que você já não usa mais, mas serve para outra pessoa.

Se não quiser optar por um espaço físico, tudo bem, uma boa saída é anunciar as peças em algum perfil online, o que pode ser feito até mesmo através dos stories do seu Instagram, por exemplo.

4. Testar aplicativos

Plataformas como Userlytics pagam pelos testes feitos por usuários em aplicativos e sites de empresa a fim de melhorar os serviços online prestados. Para conseguir, é preciso passar por uma seleção que opta pelos perfil que se encaixam no público-alvo que eles desejam.

5. Milhas do cartão de crédito

Possui milhas acumuladas em seu cartão de crédito e não pretende usá-las? A 123 milhas, por exemplo, é uma empresa que conecta as pessoas que querem vender e as que querem comprar essas milhas através do site ou aplicativo. Vale a pena dar uma olhada!

6. Cuidar de um pet

Além de passar um tempinho cuidando de uma animalzinho, como gato ou cachorro, você também pode cobrar por esse serviço. Nesse fim de ano em que as famílias vão viajar, nem sempre o pet pode acompanhar. Por isso, arrumar alguém que cuide por esse tempo é uma saída.

7. Emprego temporário

Se a sua agenda está liberada, são muitas as empresas que contratam serviços específicos para momentos também específicos do ano. Nesses casos, você pode procurar por estes estabelecimentos através de sites que anunciam vagas e processos disponíveis, como o Vagas.com (https://www.vagas.com.br/) e o Infojobs (https://www.infojobs.com.br/), por exemplo.