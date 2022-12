Nubank lança ferramenta contra FURTOS; veja como usar

Com uma nova ferramenta contra furtos, que já está na fase de testes e sendo disponibilizada aos poucos para determinados clientes, o Nubank promete oferecer ainda mais segurança e, ainda, mais praticidade caso algo indesejado venha a acontecer.

Atualmente, situações que envolvem furtos e, consequentemente, transações financeiras indevidas, realizadas por terceiros, tendem a ser difíceis de serem resolvidas. E a proposta do banco é justamente tornar a resolução desse tipo de caso o mais rápida possível.

Preocupação do Nubank em relação seus clientes

Com sua ferramenta contra furtos o Nubank demonstra que realmente se preocupa com seus clientes, e com a necessidade de mantê-los cada vez mais tranquilos diante de contextos imprevistos que, não raramente, causam grandes prejuízos financeiros.

Isso pode ser notado, por sinal, pelo fato de tal ferramenta fazer parte do seguro que o banco já oferece atualmente.

Trata-se de um seguro celular, que tem como objetivo proteger o aparelho a partir de 30 dias após a contratação, e cuja cobertura pode ser completamente personalizada, de acordo com o nível de proteção que cada cliente deseja.

Veja também: Caixa Tem foi BLOQUEADO! Aprenda a sair da enrascada

Do que se trata a ferramenta contra furtos que está na fase de testes

Ao que tudo indica, muito em breve o seguro celular do Nubank poderá contar, também, com a ferramenta contra furtos, a ser disponibilizada para todos os clientes que tenham contratado o serviço.

O objetivo central da ferramenta em questão é amparar o usuário em caso de furto seguido por uso indevido do dinheiro em conta, por exemplo: será possível reaver toda a quantia logo nas primeiras horas após o corrido.

Ou seja: trata-se de uma cobertura extra, com proteção contra transações criminosas.

Para realmente receber o dinheiro integralmente, porém, o cliente que tiver o celular furtado precisa agir rapidamente, uma vez que a garantia de cobertura considera somente as 24 horas após o ocorrido, ou o tempo necessário até que a conta ou o famoso roxinho (cartão do banco) sejam bloqueados.

Veja também: Falha em MOEDA de real pode fazer ela VALER R$ 10.000

Como contratar e acionar o seguro

A contratação do seguro celular do Nubank e, consequentemente, a contratação da ferramenta contra furtos lançada pelo banco, é extremamente simples, podendo ser feita diretamente pelo aplicativo, em poucos passos.

É possível (e recomendado), inclusive, simular a contração antes, a fim de saber quanto terá que pagar.

O passo a passo para contratar o seguro é:

Ir em “Descubra mais”, dentro da conta;

Em seguida, selecionar “Seguro de Celular” e informar o IMEI do aparelho;

Escolher quais coberturas quer contratar;

Clicar em “Continuar” e definir como irá pagar;

Selecionar “Contratar Seguro” e informar a senha.

Sempre que o seguro precisar ser acionado, o cliente pode encaminhar um e-mail para [email protected], ou ligar para 0800 608 6236.

Veja também: Nubank libera R$ 1,5 mil para quem fizer FIZER ISTO