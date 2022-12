APREENSÂO! Novo governo REVELA mais sobre TAXAÇÂO do PIX

Rumores sobre a taxação do Pix começaram a surgir após anúncios do Banco Central do Brasil, a respeito de mudanças nessa modalidade de pagamento a partir de 2023.

A transição de governo, com Luiz Inácio Lula da Silva, do PT (Partido dos Trabalhadores), assumindo o poder também gera incertezas em quem já aderiu ao Pix como meio oficial de fazer e receber transferências.

O cenário, porém, continuará positivo no próximo ano, como explicado nos tópicos a seguir.

O que saber sobre a taxação do Pix

O que se diz atualmente, em relação à taxação do Pix, é relacionado a uma determinada cobrança caso um indivíduo faça ou receba mais de 30 transferências dentro do prazo de um mês.

Fora isso, porém, não há nenhuma outra determinação, ou mesmo decisão, a respeito de 2023 e dos próximos anos.

Uma possível taxação, inclusive, trata-se de algo que não tem nenhuma possibilidade de acontecer durante o governo de Lula, como afirmado por Fernando Haddad, nomeado como futuro Ministro da Fazenda.

O ex-prefeito de São Paulo afirma, ainda, não ser a favor da concessão de crédito por meio do Auxílio Brasil que, ao que tudo indicado, voltará a ser chamado de Bolsa Família no próximo ano.

Ou seja: ao que tudo indica, os brasileiros podem continuar tranquilos em relação a enviar e receber dinheiro via Pix, sem precisarem pagar nenhuma taxa para isso.

Veja também: VALORES A RECEBER já foram liberados pelo BANCO CENTRAL? Veja como consultar

Mudanças estabelecidas para 2023

Embora não esteja prevista nenhuma taxação do Pix, existem mudanças que de fato começarão a valer logo na primeira semana de 2023, buscando oferecer maior segurança nas transações realizadas.

Uma delas, e talvez a mais importante, diz respeito ao limite de valores transferidos, que não precisarão mais ser um fator preocupante para os usuários.

Isso porque, a partir de janeiro, o único limite considerado será aquele relacionado ao período do dia estabelecido: dentro dele, o usuário poderá fazer Pix na quantia que desejar, mesmo que para uma única pessoa.

Os valores pré-estabelecidos para o chamado Pix Saque também aumentarão significativamente, tendo como objetivo oferecer ao usuário a sensação de que e fato está utilizando um serviço similar a um caixa eletrônico.

Há, ainda, o limite noturno, que atualmente considera o período das 20h00 às 06h00, mas que, com base nas mudanças determinadas pelo Banco Central do Brasil, passará a ser das 22h00 às 08h00.

Veja também: Saque EXTRA de R$ 112 para os brasileiros ainda em 2022

Um dos meios de pagamento mais amados pelos brasileiros

Implementado em 2020, após dois anos de estudos, o Pix já é um dos meios de pagamento mais utilizados pelos brasileiros em diversas situações.

Prático, rápido e sem taxas, ele acumulou mais de 5 bilhões de transações somente no segundo trimestre deste ano, e promete continuar evoluindo cada vez mais.

Veja também: Faça isso com seu DINHEIRO se quiser GANHAR MAIS em 2023