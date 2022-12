Começa NESTA SEMANA: auxílio de R$ 1,2 MIL na conta dos brasileiros

Um auxílio de R$ 1,2 mil começará a ser pago ainda essa semana para diversos brasileiros, tendo a finalização da disponibilização dos valores prevista para o começo de janeiro de 2023.

Quem pretende ter acesso a esse valor deve se atentar às datas e, principalmente, às condições impostas pelo governo. Ou seja: de fato não são todas as pessoas que podem recebê-lo.

Todos os detalhes estão disponibilizados na leitura a seguir.

Do que se trata o auxílio de R$ 1,2 mil que será pago

O auxílio de R$ 1,2 mil que será pago ainda este mês nada mais é do que o valor que o Benefício de Prestação Continuada (BPC) oferece aos beneficiários inscritos no programa social.

Trata-se de uma quantia que se equipara ao piso nacional, se limitando a no máximo um salário mínimo, e que utiliza o calendário do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) para os pagamentos.

Sendo assim, tais pagamentos se iniciam ainda essa semana, mais especificamente no dia 23, e seguem até janeiro, sempre de acordo com o número final do benefício de cada pessoa.

A relação está abaixo:

Pagamento para benefício final 1: 23/12/2022;

Pagamento para benefício final 2: 26/12/2022;

Pagamento para benefício final 3: 27/12/2022;

Pagamento para benefício final 4: 28/12/2022;

Pagamento para benefício final 5: 29/12/2022;

Pagamento para benefício final 6: 02/01/2023;

Pagamento para benefício final 7: 03/01/2023;

Pagamento para benefício final 8: 04/01/2023;

Pagamento para benefício final 9: 05/01/2023;

Pagamento para benefício final 0: 06/01/2023.

Lembrando que todos os pagamentos e suas respectivas datas podem ser conferidos diretamente no Portal da Transparência.

Veja também: Quais OUTROS benefícios os idosos tem direito além da aposentadoria?

Regras para ter direito ao Benefício de Prestação Continuada

Mesmo pagando um auxílio de R$ 1,2 mil, o BPC não é uma aposentadoria.

Logo, o beneficiário que adere a ele não tem direito a “benefícios extras”, como pensão por morte ou mesmo 13º salário.

Além disso, diferente de como ocorre no processo para se aposentar, para obter o Benefício de Prestação Continuada é necessário seguir algumas regras bem específicas.

Alguns exemplos dessas regras incluem:

Ter 65 anos de idade (ou mais), ou ter alguma deficiência;

Ter renda familiar de no máximo ¼ do salário mínimo vigente;

Ter um Cadastro de Pessoa Física (CPF) em situação regular;

Ter cadastro no CadÚnico, junto a toda a sua família.

O cadastro acima citado, por sinal, deve ser feito antes mesmo de ser feita a solicitação para receber o auxílio.

Veja também: Idosos podem pegar ônibus DE GRAÇA novamente neste Estado

Onde a solicitação pode ser feita

Quem se enquadrar nos pré-requisitos acima citados e desejar fazer a solicitação do BCP, a fim de receber o auxílio de R$ 1,2 mil, pode utilizar o aplicativo ou site Meu INSS, ou mesmo ligar no número 135.

Também é possível ir até uma Agência da Previdência Social para dar entrada no processo.

Veja também: Saque EXTRA de R$ 112 para os brasileiros ainda em 2022