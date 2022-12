9 ÓTIMOS filmes da Netflix para assistir

Quem nunca perdeu mais tempo escolhendo um filme ou uma série pela Netflix do que propriamente os assistindo? Mais comum do que você pensa, na verdade é bem raro alguém que seja decidido e não passe por esse problema.

No entanto, a notícia boa é que essa situação pode ser facilmente resolvida com boas listas de indicações prontas para você encontrar aquilo que é mais a sua cara, sem ficar quebrando a cabeça com as centenas de opções disponíveis na plataforma.

Pensando nisso, esse artigo vai apresentar a melhor lista de indicações para aqueles que não fazem ideia do que assistir! Veja as opções de filmes e, além disso, uma lista bônus com indicações de séries.

9 filmes para assistir pela Netflix

Sem mais dúvidas, se está procurando por uma indicação certeira, você já encontrou! Veja a lista com as 9 melhores escolhas para assistir pela Netflix.

O Enfermeiro da Noite (2022)

Aclamado também pela crítica, essa é uma boa opção para aqueles que gostam de obras sobre true crime, ou seja, sobre crimes reais.

O filme é uma história real sobre o enfermeiro Charles Cullen, que foi preso em 2003 condenado pelo assassinado de 29 pacientes por overdose de medicamentos.

Uma Quedinha de Natal (2022)

Por outro lado e marcando o retorno da icônica Lindsay Lohan, esse filme é ideal para aqueles que gostam de entrar no clima de Natal e assistir uma romance bem clichê.

A narrativa gira em torno de uma herdeira mimada que perde a memória em um acidente e acaba ficando sob os cuidados de um desafortunado e sua filha durante essa mesma época de fim de ano.

Pinóquio (2022)

A grande expectativa cinematográfica do ano já saiu e a obra promete conquistar jovens e adultos. Nesta releitura de 2022 de Pinóquio, um dos maiores clássicos infantis, a história é contada durante a Segunda Guerra Mundial.

O Dragão do Meu Pai (2022)

Esse longa é uma produção voltada para o público infantil, mas que adultos estão amando. Aqui, o protagonista descobre um dragão que já foi de seu pai e, a partir dessa informação, ele parte para uma aventura com muita ação rumo a Ilha Selvagem para resgatar o animal enclausurado.

Enola Holmes 2 (2022)

Estrelado por Millie Bob Brown, o segundo filme Enola Holmes conta a história dessa que é a irmã mais nova de Sherlock Holmes em seu primeiro caso oficial como detetive ao sair em busca por uma menina desaparecida. Vale à pela assistir o primeiro filme antes!

Arremessando Alto (2022)

Outro bom e divertido filme dessa lista conta com o incrível Adam Sandler, dono de uma filmografia conhecida pelo bom humor.

Aqui, a história se dá a partir de um olheiro de basquete azarado que encontra um jogador de potencial e que, juntos, tentam mostrar ao mundo que merecem chegar até a NBA.

O Desconhecido (2022)

Esse filme de crime/drama gira em torno da trama de um policial disfarçado que constrói uma forte conexão com um suspeito de assassinato para ganhar a confiança dele na tentativa de conseguir a confissão do crime.

Nosso Natal da Fazenda (2022)

Mais um filme de Natal nessa lista e, dessa vez, essa comédia familiar conta a história a história de um pai viúvo que herda uma fazenda em época natalina e seus filhos criam um plano para ficar lá para sempre.

Mimadinhos (2021)

Para fechar a lista, essa comédia conta de forma bem humorada as tentativas de um pai muito rico em dar uma lição de moral a seus filhos mimados quando ele se encontra cansado e sente a necessidade de que seus filhos deem mais valor as conquistas e a vida.

Veja também: REVELADO: confira todos os signos que vão viver grandes mudanças ainda em dezembro

Séries que estão bombando na Netflix

Além dos filmes, as séries podem ser uma boa escolha para todo mundo. Isso porque elas são ideais tanto para aquelas pessoas que estão com tempo de sobra, quanto para aquelas que estão com a vida mais corrida, já que é possível ou maratonar vários episódios em um único dia, ou assistir cada capítulo aos poucos.

Veja a lista com as opções mais populares da Netflix atualmente:

Wandinha (2022); 1899 (2022); Young Royals (2021); The Sandman (2022); Elite (2018); Stranger Things (2016); Recomeço (2022); O Último Reino (2015); Um de Nós está Mentindo (2022); O Clube da Meia-Noite (2022).

Veja também: Feriados PROLONGADOS para todos os brasileiros? Próximo ano terá diversas folgas!