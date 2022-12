Faça isso com seu DINHEIRO se quiser GANHAR MAIS em 2023

Talvez o ano de 2022 não tenha sido tão bom para alguns, entretanto, o ano de 2023 poderá superar todas as expectativas. E nada melhor que começar o ano sabendo exatamente onde investir. Portanto, você irá ver as melhores opções de investimento para o ano que está chegando e como fazer o seu dinheiro ‘trabalhar para você’. Mesmo com um capital baixo é possível investi-lo e ter um retorno considerável em alguns meses. Mas o importante é não deixar o dinheiro parado. Se você tem dinheiro que não está aplicado em nada, este dinheiro é um dinheiro perdido.

Use os juros a seu favor

Para muitos juros altos é algo ruim, todavia, para quem investe, quando os juros sobe, é uma ótima hora de investir. Os juros da Selic subiram por 18 meses, portanto, neste período, os investimentos realizados irão ter um bom retorno e uma taxa de risco bem baixa. Ou seja, os investimentos em títulos pós ou prefixados, serão bastante favorecidos.

Os pós-fixados são os mais indicados para quem não quer correr riscos, isto é, pretende proteger o dinheiro mesmo em períodos de grande instabilidade. Já os prefixados, possuem a vantagem que podem conceder lucro antes do vencimento.

Todavia, de acordo com especialistas, a melhor estratégia para ganhar com os juros, é investir em títulos que pagam o valor da inflação acrescido de uma taxa prefixada. A exemplo do Tesouro IPCA+ e as debêntures de empresas com boa reputação.

Sempre há riscos quando se usa títulos prefixados, mas há como reduzir. Isto é, sempre é bom evitar os prazos longos, no caso, acima de cinco anos, pois a chance de riscos é bem maior. Por conta disso, é mais interessante investir em títulos que estão indexados à inflação, com o prazo de no máximo 5 anos e com a vantagem de pagar os juros de forma semestral.

Ações irão trazer inúmeras oportunidades, todavia, passará por turbulências

Isso começa por conta de incertezas acerca da política econômica do novo governo Brasileiro, por conta disso, a bolsa fica mais difícil para o investidor conservador. Entretanto, há oportunidades para quem pensa a longo prazo.

Já que os valores das ações, em média, estão bem mais em conta do que o valor registrado nos últimos cinco anos, portanto, é uma boa hora para comprar. Lembrando que a guerra na Ucrânia e os protestos na China, fizeram com que o Brasil se tornasse o foco dos investidores de fora.

Portanto, é notório que oportunidades não irão faltar, mas cabe a você pesquisar e entender do mercado para saber exatamente onde irá colocar o seu precioso dinheiro.

