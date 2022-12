Números de azar! Estes são os menos sorteados na Mega-Sena da Virada

O valor estimado da Mega-Sena da Virada (Mega da Virada) já está em R$ 450 milhões. Isso quer dizer que a loteria mais famosa do Brasil pode pagar um prêmio capaz de resolver a vida de qualquer pessoa, seja qual for a realidade dela.

No entanto, as chances de receber o prêmio fa Mega-Sena e acertar as seis dezenas da sorte são bem baixas. Seria algo em torno de 1 em 56 milhões de chances, apontam os especialistas em estatística. Ainda assim, alguém terá de ganhar, já que esse prêmio de final de ano não acumula.

Por isso, separamos algumas dicas que podem ajudar você a fazer seu jogo. Entender quais são os números mais sorteados e os menos sorteados pode ser um indício de como montar a sequência da sua cartela.

Estes são os números que menos saem na Mega-Sena

A primeira dica que você deve ficar de olho é a que mostra os números que são sorteados com menos frequência no jogo mais popular da loteria brasileira.

Confira abaixo quais são os números que você pode evitar na hora de bolar as seis dezenas da sorte:

1, 2, 3, 22, 44, 55, 48 e 57.

Além disso, também podemos destacar aqueles que são os mais sorteados de todos os tempos dentro da Mega-Sena; são eles:

2, 5, 11, 20, 33, 36, 51, 10.

De acordo com os jogos que já foram premiados:

– O número 3 saiu três vezes;

– O número 5 saiu três vezes;

– O número 11 saiu três vezes;

– O número 20 saiu três vezes;

– O número 33 saiu três vezes;

– O número 36 saiu três vezes;

– O número 51 saiu três vezes;

– O número 10 saiu quatro vezes.

Logo, como você pode observar, o 10 é o número mais sorteado de todos os tempo.

Veja também: Como resgatar o PRÊMIO da loteria sem que ninguém saiba

Dicas extra para fazer um bom jogo na Mega-Sena da Virada

Além de saber quais são os números mais e menos sorteados, podemos destacar mais algumas dicas que podem ajudar você a chegar mais perto de receber a bola milionária da Mega-Sena da Virada.

– Evite utilizar número com final 9;

– Não é aconselhável fazer jogos que sigam apenas linhas verticais na cartela;

– Não escolha muitas sequências lógicas, como 1, 2, 3, 4, 5, 6.

– Tente usar os quadrantes da cartela de forma homogênea.

Some essas dicas com a informação dos números que saem com mais e menos frequência e realize seus jogos.

Como funcionam as apostas da Mega-Sena da Virada?

O procedimento para apostar na Mega-Sena da Virada é o mesmo utilizado o ano todo nos jogos comuns. Isso quer dizer que você deve escolher seis número em uma cartela com 60. Essa é a aposta simples e custa R$ 4,50 cada uma. No entanto, o valor pode ser maior se você quiser escolher até 15 números na mesma cartela.

Você pode realizar o jogo em uma casa lotérica ou baixar o aplicativo da Loterias Caixa. Pelo app, é preciso gastar R$ 30, pelo menos.

Veja também: Loteria vai pagar R$ 14 BILHÕES; brasileiros também podem apostar