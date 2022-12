Motoristas serão afetados com NOVA LEI de trânsito; entenda o assunto

As leis de trânsito servem basicamente para reger todo o tráfego, é lá que está contido tudo que pode e o que não pode ser feito quando o assunto é trânsito. Por meio do CTB (Código de trânsito Brasileiro) é possível ver todas as proibições e permissões. Por exemplo, andar três pessoas em uma moto, segundo a lei, não pode. Em outras palavras, a lei é uma regra, que foi feita para ser seguida, caso contrário, pode implicar em algumas sanções, umas leves, outras bem graves. Por conta disso, uma nova lei de trânsito tem assustado os motoristas, pois a chance deles serem prejudicados é enorme, entenda sobre ela e como não ser multado.

Entenda o que diz a nova lei que foi criada há alguns meses

A lei que agora encontra-se no Contran, entrou em vigência no meio deste ano e é regulamentada pela Resolução 960/2022. Segundo ela, agora é permitido o aumento do percentual de transmitância do para-brisa e dos vidros laterais dianteiros. Antes era de 75%, agora, pode ser de até 70%, a regra serve tanto para as películas incolores quanto para as coloridas. Portanto, agora o insulfilm pode ser usado até 5% mais escuro.

Ao passo que quando trata-se dos vidros que não interferem em nada no que diz respeito a visibilidade do condutor, o percentual em questão permaneceu o mesmo, isto é, de 28%.

A saber, o nível de transmitância de um material, nada mais é, que o percentual de luz que consegue passar por ele. Ou seja, se você tem um insulfilm de 25% quer dizer que ele vai bloquear 25% da luz e permitir que 75% passe. Então, aquele material que antes deixava 100% da luz passar, agora só deixa 75%. Por conta disso, ele não pode ser tão escuro, pois prejudicaria bastante a visão do condutor.

Veja também: COMEÇOU! IPVA 2023 pode ser quitado com 32% de DESCONTO

Mas há um detalhe que poucos motoristas estão atentos

Mas o que de fato os motoristas precisam prestar atenção, por conta das multas, é a proibição que foi feita, isto é, os carros não podem transitar se o para-brisa estiver com bolhas nas películas e nos vidros laterais dianteiros. Já que isso, pode acabar atrapalhando bastante a visibilidade do condutor.

Geralmente estas bolhas acabam aparecendo apenas após 3 anos após a instalação do Insulfilm. Todavia, sempre é bom o condutor ficar atento, pois a multa por conta disso, é cara. Caso o motorista não siga a regra, eles estarão cometendo uma infração considerada grave e deverão pagar uma multa de exatos R$ 195,23. E além de precisar pagar esse valor, ainda irão perder 5 pontos na CNH.

Veja também: Elas podem te PEGAR! Fuja das multas mais caras no final do ano