SURPRESA! Novo benefício do governo exclusivo para quem tem CadÚnico

O Governo Federal tem o programa do CadÚnico que tem vários programas sociais com benefícios para as famílias de baixa renda, com isso, foi compartilhado uma novidade para os brasileiros: o Telefone Popular. Esse novo benefício é uma ferramenta para trazer a garantia para essas famílias que terão uma telefonia fixa com condições especiais, porém é necessário estar inscritas no CadÚnico.

Não basta somente ter a inscrição, é de suma importância que os dados estejam todos atualizados para que o Governo consiga ter acesso sobre a real condição da família, deve estar em dia pelo menos a 2 anos, para assim conseguir o benefício do Telefone Popular.

O governo também compartilhou que será R$ 15 reais mensais, entretanto esse preço pode variar dependendo do Estado e da região da concessionária.

Novo benefício: Telefone Popular

O programa já compartilhou algumas regras que estão estabelecidas, o beneficiário vai receber por mês uma recarga de R$ 15,00 só que esse valor não é acumulativo, ou seja, se por acaso você não gastou todo o valor no mês, quando chegar no final do mês zera.

Veja agora as regras para o uso do Telefone Popular:

90 minutos para chamadas locais e telefones fixos

acima de 90 minutos a pessoa terá que colocar crédito no Telefone Popular

É válido destacar que essas regras também valerão para chamadas de longa distância, seja nacional ou internacional. Como já foi dito acima, e vamos relembrar mais uma vez porque é de suma importância que para as pessoas receberem o Telefone Popular os dados precisam estar atualizados no CadÚnico, principalmente as informações sobre a renda e o endereço.

Como faço a inscrição no CadÚnico?

Para fazer o cadastro no CadÚnico é necessário ir presencialmente no CRAS – Centros de Referência de Assistência Social – ou ir até o posto de atendimento do Cadastro Único. O entrevistador do órgão faz uma entrevista com o responsável da família onde o mesmo deve mostrar documentos da família que comprove a condição.

Por regra, o responsável da família deve ter ao menos 16 anos e preferencialmente ser mulher, é preciso levar também na entrevista:

CPF, título de eleitor, certidão de nascimento, certidão de casamento, RG, carteira de trabalho, RANI (documento de registro administrativo de nascimento indígena) somente se for pessoa indígena.

Por onde solicitar o Telefone Popular?

A pessoa que tiver interesse em ter o Telefone Popular, pode ligar no número e escolher a definição, veja abaixo:

10312 – CTBC Telecom

10314 – Oi Região 2

10315 – Telefônica/Vivo

10331 – Oi Região 1

10343 – Sercomtel

É obrigatório entrar em contato com a concessionária da região em que você mora, e quando for efetuar a ligação esteja em mãos com o CPF e o número do NIS.

