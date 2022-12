“Os declaro marido e mulher”: 4 signos que vão SE CASAR em 2023

Quem pretende se casar em 2023 pode estar perto de realizar esse sonho. Aliás: pode estar extremamente mais perto de realizá-lo, caso seja de um dos signos que, segundo a astrologia, darão esse importante passo no ano que se inicia daqui alguns dias.

Será um ano importante em muitos sentidos, para muitas pessoas. E nada mais importante do que se surpreender positivamente no amor, e começar uma vida nova com a pessoa amada, não é mesmo?

No decorrer deste artigo, listamos quais são os 4 signos que, ao que tudo indica, irão viver essa mudança significativa e emocionante.

O que um novo ano representa

De moro geral, um novo ano representa novas chances, e a possibilidade de tirar muitos planos do papel.

Não há quem não busque por abundância e, principalmente, por renovação.

E, em relação a 2023, não seria diferente.

Assim, como os demais anos, o sucessor de 2022 também estará repleto de pessoas cujo maior sonho é subir ao altar. E a boa notícia é que, para quem é de um dos signos apresentados no próximo tópico, se casar em 2023 será um objetivo muito mais fácil de ser alcançado.

Pelo menos é isso o que os astros afirmam.

Signos que muito provavelmente vão se casar em 2023

1. Áries

O ano de 2023, de modo geral, será muito positivo para arianos e arianas.

Isso porque esse ano representará um período de fortuna e, ainda, de preenchimento de possíveis lacunas emocionais, o que também representa sorte no amor.

Quem é desse signo e já está em um relacionamento, ou irá iniciar um ainda no comecinho do ano, poderá esperar fortes emoções matrimoniais para março.

2. Touro

Quem pertence ao signo de Touro muito provavelmente já está passando por um momento de profundo amor nesse fim de ano, não sendo de se espantar que logo em fevereiro um casamento aconteça.

Outubro também é um mês esperado para essa realização, permitindo que os noivos consigam se organizar com mais calma.

3. Escorpião

Em termos de sentimentos, 2022 definitivamente não foi muito favorável para quem nasceu sob o signo de Escorpião.

A montanha-russa sentimental pela qual passaram, porém, tende a dar lugar a relações mais sólidas, que não sejam pautadas somente em aventuras, por exemplo.

Ou seja: é muito provável que pessoas de Escorpião queiram se casar em 2023, e de fato se casem.

4. Sagitário

Previsões astrológicas sugerem que um grande acontecimento influenciará a vida dos sagitarianos no inicio do próximo ano.

Esse acontecimento, por sua vez, levará a um próximo passo, ligado ao assunto “casamento”. Tudo isso acontecerá ainda nos meses do verão, deixando os dias das pessoas desse signo ainda mais luminosos.

Capricornianos também podem esperar boas notícias em relação a esse assunto.

E todos os signos, de modo geral, podem esperar de 2023 a oportunidade ideal para focar na tomada de decisões (sentimentais ou não) de forma mais sábia.

