ATENÇÃO! Como usar o FGTS para comprar CARRO NOVO

Sem sombra de dúvidas o ano de 2023 irá vir recheado de novidades, e uma das mais quentes do momento é a possibilidade de usar o FGTS para realizar sonhos – tal como o sonho da casa própria ou aquisição de um automóvel. Começar o ano de carro novo não é pra qualquer um, né? Veja abaixo quais são as modalidades e como usar agora mesmo o saldo do FGTS para comprar o tão sonhado carro 00km.

Comece 2023 de carro novo!

Todos os anos a Caixa Econômica Federal libera para os trabalhadores algumas modalidades de saques do Fundo de Garantia, entrementes, a mais popular é o Saque-Aniversário. Sabemos que o valor a ser retirado é muita das vezes pequeno, entretanto, é possível usá-lo para comprar um carro novo, entenda!

Já faz alguns meses que surgiu uma nova modalidade de saque do benefício, a Antecipação do FGTS – que consiste em antecipar algumas parcelas do Saque-Aniversário; conseguindo então sacar um montante que muitas vezes ultrapassa os R$ 15 mil reais!

Veja como funciona: o trabalhador pode realizar uma espécie de empréstimo consignado – no qual as parcelas são pagas todos os anos após a liberação do Saque-Aniversário do FGTS, então, de maneira automática a parcela é debitada.

Enquanto a opção de Saque-Aniversário precisa ser realizada em alguma Agência Caixa, a Antecipação do FGTS pode ser feita por vários representantes – inclusive bancos virtuais, como por exemplo: Banco Inter e Picpay.

Ademais, ao antecipar o valor é possível usá-lo para dar entrada ou até mesmo comprar à vista o carro novo – bem como realizar qualquer outro desejo como por exemplo, a casa própria!

É vantajoso? Muitas pessoas estão fazendo?

Não vale esquecer que ao antecipar as parcelas do FGTS, no mês do saque anual – o valor será debitado automaticamente, sequer entrará na conta bancária do trabalhador; é importante estar atento que está sendo feito uma antecipação, entrementes, pode ser vantajoso em vários aspectos:

Acelera a realização de um sonho

Dinheiro rápido nas mãos

Baixas taxas de juros

Como muitas pessoas sequer contam com o FGTS anual, é muito mais vantajoso para elas anteciparem e terem logo o montante em suas mãos, visto que não é possível antecipar o valor integral do benefício. Porém, é necessário estar atento a alguns detalhes importantes.

Cuidados ao comprar o carro 0km com a antecipação do FGTS

Muitas pessoas acabam não tomando os devidos cuidados e perdem muito dinheiro! Não na compra do carro, mas na antecipação do valor. Algumas agências cobram valores absurdos para anteciparem o Saque-Aniversário do FGTS – entretanto, isso não existe, é golpe!

Essa prática é fraudulenta! A antecipação do valor é totalmente gratuita – o cliente irá arcar somente com as taxas de juros descritas no contrato: como todo empréstimo, o banco obtém uma determinada margem anual sobre o valor emprestado.

Portanto, todo cuidado é pouco! Ademais, é somente procurar um banco parceiro e solicitar a antecipação do FGTS – e detalhe, o dinheiro entra na conta no mesmo dia! E então, o que achou da novidade? Chegou a hora de tirar seu sonho da garagem!