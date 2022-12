Aprenda resgatar seus PRODUTOS DE GRAÇA no Amazon Prime

Por apenas R$ 14,90/mês é possível obter músicas, séries, filmes e livros ilimitados! Sem contar o desconto em produtos na loja Amazon e e frete grátis em itens Prime. Entrementes, o que poucos sabem é que é possível conseguir produtos e itens gratuitamente simplesmente sendo assinante Prime da empresa. Sendo um dos clubes de assinatura mais vantajosos do Brasil, veja como funciona e como resgatar agora mesmo os seus itens e até R$ 500 reais ou mais!

Amazon Prime e seus serviços

Pagando menos de R$ 20/mês é possível obter acesso simultâneo com três outros usuários nos seguintes produtos Amazon:

Prime Reading : contendo livros, e-books e revistas digitais;

: contendo livros, e-books e revistas digitais; Amazon Music : contendo inúmeras músicas para ouvir a hora que quiser;

: contendo inúmeras músicas para ouvir a hora que quiser; Prime Video: contendo séries, filmes e documentários

Todos acima muitos conhecem, né? Mas para resgatar os produtos gratuitos – é necessário usar o mais novo serviço da Amazon, o Prime Gaming: uma parceria entre a Twitch e Amazon. Que disponibiliza para os assinantes Prime várias vantagens, dentre elas, produtos de graça.

Mensalmente os benefícios são atualizados e possui conteúdo pra todo tipo de gosto! O valor da assinatura é igualitário, R$ 14,90 por todos os produtos Amazon + Prime Gaming, e então, entra as tão sonhadas recompensas!

Ganhe produtos gratuitos no Prime Gaming

Portanto, com a parceria, é possível obter jogos totalmente gratuitos e produtos grátis para alguns jogos listados, como por exemplo: Fifa, Doom, League Of Legends, GTA, etc. Além disso, durante os próximos dias – os assinantes Amazon Prime irão conseguir mais de 500 mil dólares!

Isso mesmo! Mensalmente irão ganhar 500 mil dólares no GTA Plus, podendo ser gastos da maneira que bem entender dentro do jogo. Sem contar que os assinantes Prime possuem Premium gratuito na plataforma Twitch.

Para obter os produtos gratuitos é necessário simplesmente ser assinante Prime, acessar o site Prime Gaming https://gaming.amazon.com/home e realizar login com a assinatura Amazon. Após isso, basta selecionar os jogos e produtos disponíveis e importar para a sua conta gamer.

Usufrua muito mais da sua assinatura!

O correto é usufruir o máximo possível da assinatura Amazon! Muitas pessoas acabam não resgatando os jogos e recompensas – entretanto, pode começar a fazer isso e posteriormente vendê-las para usuários que sejam jogadores dos jogos disponíveis e utilize as recompensas concedidas aos assinantes.

Visto que há a vantagem de testar o serviço por 30 dias gratuitos – muitos usam isso para testarem os serviços e muita das vezes simplesmente pegarem um produto ou recompensa desejada!

Embora tenha essa possibilidade, não é recomendado! A Amazon é recheada de benefícios e recompensas a preço de banana – através do valor simbólico de menos de R$ 15 reais é possível obter vantagens que ultrapassam e muito o valor da assinatura.

E então, você já conhecia essa novidade?