Valor do Bolsa Família será MAIOR do que o Auxílio Brasil

Embora ainda não tenha sido oficializado, todos têm em mente que em 2023 o Auxílio Brasil chegará ao fim! Dando lugar para o retorno do Bolsa Família – programa criado pelo presidente eleito anos atrás. Entrementes, algumas dúvidas e lacunas seguem em jogo: e a principal delas é acerca do valor das parcelas – e pelo que tudo indica o Bolsa Família 2023 pagará mais! Veja abaixo os detalhes da transição e os novos valores a serem pagos.

Valor das parcelas do Bolsa Família em 2023

Durante a campanha eleitoral, ambos candidatos mantiveram a promessa de que em 2023 as parcelas do Auxílio Brasil/Bolsa Família teriam o mesmo valor vigente – o que poucos sabem é que o ano de 2023 irá começar com um orçamento abaixo do esperado para manter as parcelas de R$ 600 reais – visto que a Emenda Constitucional garantia o valor somente até dezembro.

Por esse motivo, espera-se que o pagamento em 2023 seja de apenas R$ 405 reais, com base no atual Orçamento. Isso significa que as parcelas em 2023 serão menores? Não! A equipe de transição do Governo Lula criou uma PEC que garantirá mais de R$ 140 bilhões fora do orçamento – a fim de conseguir cumprir a promessa de eleição.

Dessa maneira, o Bolsa Família 2023 sofrerá um reajuste e o valor a ser pago será inclusive maior ao do Auxílio Brasil – de apenas R$ 600 reais! Veja abaixo como será o benefício e como sacar até R$ 1 mil todos os meses.

É necessário pedir um novo cadastro?

Não! Os brasileiros cadastrados no Auxílio Brasil não precisarão solicitar um novo cadastro para o Bolsa Família 2023 – todo o processo será feito de maneira automática. Entretanto, os novos beneficiários deverão sim, solicitar um novo cadastro – e estando dentro dos requisitos exigidos, no próximo ciclo de pagamentos já receberão o benefício.

E então, qual será o valor do Bolsa Família 2023?

Como citado anteriormente, o que tudo indica é que a aprovação da PEC garante os R$ 600 reais – mantendo o valor vigente no segundo semestre de 2022. Entretanto, a grande novidade é que algumas famílias poderão sacar até R$ 1 mil por mês!

Isto é, o novo governo irá disponibilizar um adicional de R$ 150 por cada criança de até seis anos presente no núcleo familiar – desse modo, uma família com quatro filhos de até seis anos, irá conseguir tirar por mês o equivalente a quase 01 salário mínimo.

Fazendo com que os índices de miséria diminuam bastante, visto que os mais necessitados irão ter uma renda passiva fixa e com direitos à regalias; auxiliando bastante a população brasileira.

Todo cuidado é pouco, para ter direito ao programa é necessário que o núcleo familiar se encaixe nas seguintes regras:

Dados atualizados no CadÚnico

Renda familiar (por pessoa) de no máximo R$ 105 ou R$ 210. Caso seja de até R$ 105, o grupo será encaixado na linha de extrema pobreza, senão, será

mantido no grupo de pobreza.

É válido citar que embora várias informações acerca do Bolsa Família 2023 tenham sido compartilhadas na internet, ainda não há informações oficiais – e sim, informações oriundas dos representantes do governo e equipe gestora.