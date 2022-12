TRUQUE para ter 2 WhatsApps no celular (não é o Business)

O aplicativo WhatsApp é o aplicativo mensageiro mais utilizado no mundo, através da sua praticidade e instantaneidade. O app sempre está em constante atualização e trazendo novidade para seus usuários. Desta vez, o WhatsApp tem a opção de modo secreto, ou seja, você pode ter 2 WhatsApp sem precisar baixar o Business.

Essa opção, o usuário pode fazer dentro da própria plataforma, ou seja, cria uma cópia do app no celular e pode ter até dois números cadastrados. Fizemos esse texto apenas para mostrar como fazer essa nova categoria dentro do app ao qual estão compartilhando nas redes sociais.

Como faço para ativar o modo secreto do WhatsApp?

Para conseguir fazer o modo secreto do WhatsApp é preciso que a pessoa tenha um cartão SIM a mais, ou seja, tem que ter um chip para telefonia móvel, após isso, o próximo passo é instalar uma cópia do WhatsApp no celular, mas calma que vamos citar o passo a passo para você não ter dúvidas de como fazer esse procedimento.

Algumas pessoas já conhecem esse modo secreto, pois os usuários que querem navegar sem ninguém saber, porque assim você pode ter um número adicional e usar para outra coisa, como número de trabalho, entre outros. Como já citado acima, o WhatsApp é bem prático de mexer, então os procedimentos feitos dentro do app são simples e qualquer pessoa consegue fazer sozinha. Siga o passo a passo:

Entre no aplicativo e siga para as configurações

Depois clique na opção “Apps” ou em recursos avançados (esse procedimento só é possível em Android)

Escolha a opção Dual Apps ou Dual Messenger

Coloque o WhatsApp como escolha

Aparecerá uma mensagem perguntando se você quer que instale uma cópia, clique em instalar

Agora vai nos seus aplicativos e procure pelo WhatsApp porém com a cor laranja

Abra o app e adicione um novo número de telefone, pronto, agora você tem duas contas.

Veja também: FÓRMULA para descobrir com quem ELE ou ELA mais fala no WhatsApp

Agora você tem duas contas do WhatsApp para administrar e melhor, nem precisou baixar um aplicativo para ter outro WhatsApp. Muitas pessoas desconhecem essa função, por isso, compartilhe com seu amigo essa novidade.

O passo a passo é bem simples, o WhatsApp é famoso pela sua praticidade e facilidade. O pp sempre está tentando inovar para seus usuários terem uma melhor experiência, hoje em dia é raro não ter alguém que tenha esse app no celular.

Se você não quiser baixar outro aplicativo para fazer um segundo WhatsApp, aproveite essa modalidade e baixe uma cópia dentro do próprio.

Veja também: ATENÇÃO! Mala EXPLODE em aeroporto de São Paulo; parte do forro despenca